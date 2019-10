Limogeage de M. Ka et Samba N. Seck : Bara Dolly pointe le Ministre de la Justice et…

La décision prise par le Président de la République contre ces deux fonctionnaires d’Etat, Samba Ndiaye Seck et Moustapha Ka est loin d’être du goût de Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly. « C’est moi qui vais écrire une demande pour qu’il explique ce qui a été retenu du rapport du Sénégal au Comité des droits de l’homme des Nations-Unies. J’ai le droit de lui adresser une question orale sur aussi la décision de limoger ces fonctionnaires (…) », a déclaré sur Rfm le Coordonnateur de Bokk Guis Guiss dans le département de Mbacké.

Le député membre du groupe parlementaire est d’avis que c’est le ministre de la Justice qui en est le premier responsable. « Ils ont dit ce que le ministre a écrit sur le rapport. Peut-être que le gouvernement n’a pas approuvé la manière que cette position du Sénégal a été exprimé. Ces fonctionnaires sont sérieux et ils ne font pas de la politique », a-t-il expliqué.

Le Coordonnateur du Parti Bokk Guis Guis dans le département de Mbacké est formel, Macky Sall veut forcer un troisième mandat. « Si on n’arrête pas la polémique sur le troisième mandat, en Guinée, la même situation va se poser en Côte d’Ivoire et au Sénégal. C’est pourquoi Macky Sall parle de dialogue pour tenter de se présenter encore pour la troisième fois. Ce n’est pas dans l’intérêt du pays. C’est illégitime. Il doit respecter sa parole et non intimider les personnes qui épiloguent sur son intention d’obtenir cette faveur », conclut M. Dolly.