L’importance de jeûner le jour d’Arafat , Selon Imam Kanté

Selon lui, Le 7ème jour du mois de Tabaski est dénommé « Yawmou Tarbieu ». C’est à dire, c’est le 7eme jour de ce mois que le prophète Ibrahim a songé Dieu qui lui a recommandé de tuer son fils Abraham.

Est ce que cette recommandation vienne de Dieu,s’interroge Ibrahim, Selon Imam Kanté, il était dubitatif. Mais c’est le 9ème jour qui coïncide avec Arafat qu’il a eu la certitude que cette recommandation est divine. C’est la raison pour laquelle, on l’appelle Yawmoul Arafat, le jour de la certitude.

C’est un jour parmi les plus glorieux d’Allah, où les péchés sont pardonnés et les invocations exaucées et où le Seigneur est fier de Ses serviteurs devant les habitants des cieux. Le jour de ‘Arafat est pour les musulmans le jour du parachèvement de la religion et de l’accomplissement de la grâce. le jour de ‘Arafat est un prélude au jour du Nahr (jour de l’immolation).

Le Prophète a dit : « J’espère la récompense d’Allah que ce jeûne efface tes péchés de l’année écoulée et ceux de l’année à venir« . (Rapporté par Mouslim).

Le Prophète a dit : « Le jeûne du jour de `Arafa expie les péchés de deux années, et le jeûne du jour de Achoura expie les péchés d’une année« . (Rapporté par Mouslim)