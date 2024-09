Sonko veut arrêter Macky Sall…la traque perdue d’avance

Ousmane Sonko a du pain sur la planche. Le premier ministre s’est donné une grosse mission. Le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) veut faire le ménage. Depuis sa prise de fonction, il a fait de la reddition des comptes son cheval de bataille. Les membres de son parti soutiennent tous les actes qu’il pose. Mais le chef du gouvernement traque un ennemi qu’il aura du mal à arrêter. Cet homme est devenu un «fantôme» pour le nouveau régime.

La reddition des comptes n’est plus une promesse de campagne. Le régime est passé à l’attaque. Plusieurs ministres et directeurs généraux sont les cibles du nouveau régime. Mais la principale cible des patriotes, c’est sûrement Macky Sall. Les partisans de Ousmane Sonko estiment que l’ancien président est la cause de tous les malheurs des sénégalais. Même les nombreux morts enregistrés lors des derniers événements sont imputés au prédécesseur du locataire du Palais. Est-il coupable ou pas ? L’avenir nous dira.

Face à la presse, ce jeudi, Ousmane Sonko a annoncé que le président Macky Sall rendra compte de sa gestion du pays. Une déclaration suffisante pour dire que des poursuites seront déclenchées contre l’ancien chef de l’État. Uniquement pas contre lui. Mais contre aussi ses anciens ministres des Finances. Le premier ministre estiment qu’ils ont «menti» aux sénégalais sur la gestion du pays. Mais le nouveau régime s’est lancé dans une mission quasi impossible. Envoyer Macky devant les tribunaux ne sera pas tâche aisée.

Interrogé par Le Soleil, le Pr Ndiack Fall évoque «l’irresponsabilité pénale du chef de l’État». Selon l’universitaire, « quels que soient les actes commis par le président de la République dans l’exercice de ses fonctions, il ne peut être poursuivi en justice. C’est le principe de l’irresponsabilité pénale du chef de l’État ». Une seule chose peut conduire à l’arrestation de l’ancien président «la haute trahison». Mais elle n’a pas de définition juridique. C’est un terme fourre-tout. Le régime pourrait utiliser toute infraction pour parler de haute trahison. Toutefois, cela requiert toute une procédure. Et ce régime ne peut plus perdre de temps en poursuivant un fantôme.

Macky Sall est sorti du pays avec l’avion présidentielle. Alors comment Sonko et Cie vont-ils faire pour l’envoyer derrière les barreaux ? En dehors de l’aspect judiciaire, il y’a la question de l’amnistie qui bloque toute action contre l’ex chef d’Etat. Avant de partir, Macky a bien sécurisé ses arrières. Cette loi votée par l’Assemblée nationale le protège. Mais elle couvre aussi les patriotes arrêtés lors des événements de 2021, 2023 et 2024. Alors, le nouveau régime ne peut abroger cette loi très contestée sans assurer ses arrières. Cela protège davantage Macky.

Le Protocole de Cap Manuel est aussi un obstacle pour Ousmane Sonko dans sa volonté de traduire Macky Sall en justice. La libération de l’actuel premier ministre et du président Bassirou Diomaye Faye, survenue quelques jours avant l’élection présidentielle de mars 2024, s’est faite après de nombreuses négociations discrètes. Beaucoup de personnes ont joué les intermédiaires dans ces discussions. Après sa libération, le leader de Pastef avait confirmé ces négociations. Mais jusqu’à ce jour, personne ne sait ce que l’ancien président et l’actuel PM on convenu. Tout ce que l’on sait c’est que Macky est sorti du pays à bord de l’avion présidentiel au moment où les patriotes demandaient son arrestation.

Allant plus loin, Bougane Guèye Dany avait déclaré : «Ousmane Sonko et Macky Sall se sont rencontrés à plusieurs reprises. Ils ne peuvent pas le nier. J’ai des preuves». Autant d’obstacles qui se dressent devant Ousmane Sonko et les patriotes qui veulent traduire Macky en justice. Cette mission est devenue impossible. Le nouveau régime court derrière un coupable fantôme. Au moment où le premier ministre traque l’ancien président, celui-ci se fait un nom dans ses nouvelles fonctions. Macky avance, le régime se perd dans des calculs.

La traque contre Macky Sall est une véritable perte de temps et de moyens. Le nouveau régime a perdu toute chance quand il a laissé l’ancien président sortir du pays. Désormais, Ousmane Sonko devra se contenter des sous-fifres de l’APR. Une traque qui ne sera pas sans conséquences pour le jeune régime !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn