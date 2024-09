Sonko traque des milliards « fantômes »…Macky gère des milliards de dollars

Le Sénégal est plongé dans la plus grande traque aux milliards « perdus » de son histoire. Le nouveau Premier ministre, l’air grave, a annoncé l’état de ruine dans lequel le Sénégal se trouve et indexé trois grands coupables dont l’ancien président de la République, Macky Sall. Pour Sonko, ces coupables devront tous répondre devant la justice sur ces milliards évaporés. Mais au moment où Ousmane Sonko faisait cette annonce, Macky Sall était sur le toit du monde au siège de l’ONU où il venait d’être nommé à un poste de responsabilité planétaire. Il est désigné président d’une institution qui gère des milliards de dollars…

Le ciel tombe sur la tête du nouveau premier ministre Sénégalais, Ousmane Sonko. Il a promis la reddition des comptes et tous ses discours nous indiquent que des milliards se sont évaporés dans la nature. Ousmane Sonko s’est indigné de la situation ahurissante dans laquelle leur régime a trouvé les finances publiques. Et pour l’actuel premier ministre, l’argent ne s’est pas volatilisé tout seul. Il a cité les noms de personnes qui selon lui sont les responsables de ce carnage financier.

Pour Ousmane Sonko, plus de « 2500 milliards de francs CFA ont été dépensés sous le sceau du secret défense », permettant à certaines autorités de l’ancien régime de s’enrichir sans cause. Selon Ousmane Sonko, Les anciens ministres des Finances « Moustapha Ba, Amadou Ba, Abdoulaye Daouda Diallo et l’ancien président de la République, Macky Sall devront s’expliquer devant les sénégalais ». Pire, Ousmane Sonko lance de graves accusations : « Les autorités que nous avons remplacées ont menti au pays et partenaires en donnant des chiffres erronés ».

Les accusations de Sonko à l’encontre des trois derniers ministres des Finances de Macky Sall ne sont pas encore contenues dans un rapport des corps de contrôle. La Cour des comptes du Sénégal n’a jamais mentionné la disparition de 2500 milliards de dollars. Alors d’où Sonko tire-t-il 2500 milliards dépensés sous le sceau du secret défense et qui auraient échappé à la Cour des Comptes ? Ces accusations sont d’une extrême gravité car elles concernent toute une administration, tout un ministère avec ces centaines de collaborateurs. Sonko accuse aussi l’ancien président de la République, Macky Sall.

Au moment où Sonko accusait l’ancien président Macky Sall d’avoir dilapidé sous le sceau du secret défense près de 2500 milliards de Francs CFA, Macky Sall était honoré à l’ONU. Macky Sall a été nommé président du Centre mondial de l’adaptation aux changements climatiques (GCA) en remplacement de l’ex-secrétaire général des Nations unies, le Coréen Ban Ki-moon. Il a été désigné président du GCA en marge de la 79ème assemblée générale annuelle des Nations unies en présence de 14 chefs d’État et de gouvernement ainsi que de 45 autres représentants.

Le président Macky Sall sera à la tête d’une équipe de plus de 100 experts dont un directeur Général, Patrick Verkooijen. Le budget du GCA se chiffre à des milliards de dollars. Macky Sall est loin de « ces accusations de Sonko qui ont des soubassements politiques » selon les partisans de l’ancien parti au pouvoir. « Ousmane Sonko est en campagne politique pour les législatives du 17 novembre et il cherche à briser le moral des opposants. Ses plus grands dangers pour les législatives sont Macky Sall, Amadou Ba et Abdoulaye Daouda Diallo, tous accusés par Sonko. C’est de la politique » selon un membre de l’APR.

Il faut rappeler que la nouvelle organisation que dirige Macky, le Centre Mondial pour l ’Adaptation (Global Center on Adaptation-GCA ) est une organisation internationale qui travaille en tant que courtier en solutions pour accélérer, innover et mettre à l’échelle les mesures d’adaptation dans le monde entier, en partenariat avec le secteur public et privé, afin de travailler ensemble pour un avenir résilient au climat. Fondé en 2018, le GCA opère depuis son siège social dans le plus grand bureau flottant au monde, situé à Rotterdam, aux Pays-Bas. Le GCA dispose d’un réseau mondial de bureaux régionaux à Abidjan, en Côte d’Ivoire, Dhaka, au Bangladesh, et Pékin, en Chine.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn