L’influence afghane sur le Sahel

Sans faire de la voyance géopolitique, en s’appuyant sur l’histoire du jihad et des mouvements politico-religieux en Afrique, on peut remarquer avec aisance, les conséquences dans le Sahel, de la guerre entre les forces russes et les moudjahidines afghans de 1979 et 1989.

L’excès d’optimisme a poussé certains à avancer que les évènements politiques qui se déroulent présentement en Afghanistan depuis le départ de l’armée américaine, n’auront aucun impact sur le Sahel. Or, les annales de l’histoire ont prouvé tout le contraire. Le Sahel subira de plein fouet, les retombées des changements politiques qui s’opèrent actuellement à Kaboul.

L’Afghanistan a toujours été au centre de la géopolitique mondiale depuis la Guerre froide. Cela s’explique par sa position géographique entre l’ancienne Urss, l’Iran, le Pakistan et l’Inde. Aujourd’hui, l’avenir du jihad mondial se joue dans cette partie du globe après la chute de l’Etat islamique qui était à cheval entre l’Irak et la Syrie.

Pourquoi le Sahel sera secoué ?

Faisons un rappel historique. En 1979, s’était déclenchée la guerre en Afghanistan lorsque Moscou avait voulu maintenir au pouvoir un pro-russe. Les USA qui se battaient pour réduire l’influence russe dans le monde avaient engagé une guerre par procuration en s’appuyant sur le Pakistan et l’Arabie Saoudite pays d’Ossama Ben Laden. A l’époque, les moudjahidines étaient des alliés fervents des USA dont le président Jimmy Carter les appelait « frères combattants de la liberté », et non terroristes, comme c’est le cas aujourd’hui. D’ailleurs, l’ancien président américain J. Carter avait reçu à la Maison Blanche, une délégation des moudjahidines en présence de son Conseiller en sécurité Zbigniew Brzezinski. (Lire le livre de Mamadou Mout BANE : «Les Sénégalais de Boko Haram », ou celui du Juge français Marc Trévidic : «Terroristes : les 7 piliers de la déraison »), pour les encourager à continuer le combat contre la Russie et leur proposer de l’aide militaire.

Cette guerre entre les Russes et les moudjahidines afghans avait des conséquences directes sur le Sahel. Car, à l’époque, les moudjahidines qui affrontaient les forces russes étaient soutenus par des volontaires musulmans venus prêter main-forte à leurs frères musulmans vers la fin de l’année 1983. Ils étaient plus de 25.000 jeunes venus surtout des pays de l’Afrique du Nord à se constituer comme volontaires pour combattre aux côtés des afghans. Ils étaient venus de l’Arabie Saoudite, du Yémen, de l’Egypte, de l’Algérie, du Pakistan, du Soudan, de la Philipine, de l’Indonésie, du Maroc, de la Tunisie, de la Mauritanie, etc. Parmi ces volontaires, il y avait le jeune Ossama Ben Laden dont l’un des oncles était dans la délégation afghane reçue à Washington par Jimmy Carter. Au cours de cette rencontre, le nom de Ben Laden a été plusieurs fois cité. Et Ossama était présenté comme le seul jeune qui avait d’excellentes relations avec toutes les tribus afghanes qui sollicitaient de l’armement pour en finir avec le régime pro-russe. Ben Laden deviendra le pilier de la stratégie américaine pour chasser les Russes de l’Afghanistan.

Qu’est ce qui s’était passé après la victoire des moudjahidines en 1989 ?

À la fin de la guerre contre les Soviétiques, une grande partie de ces volontaires moudjahidines étaient tous rentrés dans leurs pays respectifs pour faire le jihad dans le but de renverser le pouvoir en place. Des jeunes algériens, égyptiens avaient voulu reprendre chez eux, le modèle afghan pour bâtir des Etats islamiques arabes. La victoire des moudjahidines avait créé une émulation au sein de la jeunesse arabe surtout en Égypte et en Algérie. Des jeunes avaient lancé des mouvements de libération des peuples musulmans à travers le monde. Certains avaient voulu passer par le jihad armé, d’autres par la voie démocratique mais avec l’objectif d’instaurer des Etats islamiques.

Si nous prenons l’exemple de l’Algérie, les jeunes avaient estimé qu’il était possible de réussir chez eux, ce que les volontaires arabes avaient réussi en Afghanistan face à la Russie. Ainsi, en 1989, année de la fin de la guerre de la Russie en Afghanistan, sera créé le Front islamique du salut (FIS) à la mosquée Ben Badis de Kouba, près d’Alger. La naissance du FIS «consacre à la fois la montée en puissance de la jeune garde, qui l’emporte sur les figures plus traditionalistes, et l’émergence de ce courant sur la scène politique, sur fond d’ouverture » écrit le journaliste de «l’Express » Dominique Lagarde dans «l’Express » publié le 10 Mars 2009.

Il ajoute que l’Algérie venait «d’adopter le multipartisme et la nouvelle formation (FIS) obtient très vite son agrément officiel. L’année suivante, les élections municipales lui permettent de remporter sa première grande victoire électorale. L’essai est transformé lors du premier tour des législatives du 26 décembre 1991». Et le 26 décembre 1991, le Front islamique du salut (FIS) remporte le premier tour des élections législatives avec 48 % des voix. Deux hypothèses s’affichaient en Algérie : prendre le pouvoir par les urnes ou par les armes comme en Afghanistan.

Dans presque tout le monde, les volontaires arabes qui rentraient de l’Afghanistan tentaient de prendre le pouvoir lorsqu’ils avaient regagné leur pays. Finalement, leur retour faisait craindre les tenants du pouvoir de l’époque dans ces nations concernées. Les différentes sections nationales des «Frères musulmans» dans les autres pays arabes s’organisaient politiquement et militairement. On se rappelle, l’Egypte avait été fortement secouée par les Frères musulmans sous le régime de Gamal Abdel Nassar.

Les islamiques algériens réussissent le test. Le FIS devenait le premier parti d’Algérie après les élections législatives de 1991. C’est lorsque l’armée avait décidé d’interrompre le processus démocratique et de «démissionner» le président Chadli Benjedid que la situation politique s’était embrasée.

En février 1992, l’armée proclame l’état d’urgence. En mars, le FIS est officiellement dissout. Les islamistes jadis sous influence des moudjahidines et dopés par la victoire sur les forces russes, engagent la résistance armée. «Nombre de militants islamistes décident alors de prendre le maquis. D’autres vont rapidement se spécialiser dans la guérilla urbaine. Pour Ali Belhadj, l’ex numéro deux du FIS, c’est bien l’annulation du scrutin de décembre 1991 qui a fait basculer l’Algérie. « S’ils n’avaient pas annulé les élections, il n’y aurait pas eu de lutte armée. Ils ont incité les gens à se livrer à la violence. Ils auraient dû savoir que la décision d’annuler le scrutin allait déboucher sur de la violence » confiait-il en janvier 2006 à L’Express.

Mais la France ne voulait pas d’un régime islamiste à la tête de l’Algérie. La résistance s’organise vers le sud de l’Algérie au niveau des frontières algéro maliennes. «En 1992 un ancien carrossier, Abdelhak Layada, fonde le Groupe islamique armé (GIA). Il est arrêté l’année suivante. Le GIA va rapidement devenir tout à la fois l’organisation la plus violente – attentats contre des intellectuels, massacres de villageois, racket- et la plus infiltrée par les services de sécurité algériens. Le FIS se dote de son côté en 1994 d’une branche militaire, l’Armée islamique du salut (AIS). Le GIA prône la « guerre totale » alors que la stratégie du FIS reste avant tout politique » lit-on sur l’Express.

Va naître alors le Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC), en 1998 d’une scission du GIA, fondé par Hassan Hattab. Ensuite, l’émir du groupe GSPC, Abdelmalek Droukdal, alias Moussaab Abdel Ouadoud (tué en Juin 2020 par l’armée française), s’était rapproché d’Al Qaeda, «offrant ainsi à la centrale terroriste un ticket d’entrée au Maghreb en échange d’une franchise prestigieuse et sans doute d’une assistance logistique. L’affiliation du GSPC à Al Qaeda, a été confirmée en septembre 2006 par Ayman Al Zawahari, l’un des principaux lieutenants d’Oussama ben Laden. En janvier de cette année, le GSPC troquait son intitulé pour celui d’Al Qaeda pour le Maghreb islamique (AQMI) ».

La naissance du GIA, du GSPC, d’Aqmi, d’Ansardine, du Mujao, du GSIM et de l’Etat Islamique en Afrique de l’Ouest est la conséquence de la victoire du FIS et des moudjahidines sur l’armée russe. Puisque certains membres influents du GIA étaient au front en Afghanistan en 1979/1989.

Il faut dire que le Mouvement «Les Frères Musulmans» est une branche politique existant dans presque tous les pays de l’Afrique du Nord surtout. Ils participent activement aux jeux politiques dans ces pays, sous des noms et des couleurs différents, comme le parti Ennahdha en Tunisie proche des Frères Musulmans en Egypte.

Aujourd’hui, c’est la carte du jihad mondial qui est en train d’être redessinée. Le curseur du jihad mondial s’est glissé de l’Irak/Syrie vers l’Afghanistan après la mort d’Al Bagdadi qui fut un soutien infatigable du jihad dans le Sahel.

Ossama Ben Laden qui fut un acteur connu dans la guerre en Afghanistan s’était installé à Khartoum (Soudan) de 1992 à 1996, après la dispersion des volontaires moudjahidines. Telle une tache d’huile, son influence s’était étendue jusqu’au-delà des frontières des pays arabes de l’Afrique du Nord. Le régime taliban qui s’installera à Kaboul pourrait s’allier avec les groupes islamistes du Sahel pour renforcer le jihad en Afrique du Nord, de l’Ouest, du Centre et de l’Est chez les Chebabs.

Qu’est ce qui pourrait empêcher l’histoire de se répéter ? Et, à partir de Kaboul, l’expansion du jihad pourrait bien s’effectuer vers le Sahel dans la mesure où les connexions sont déjà établies pour l’unicité du jihad dans le monde. Car, les Frères musulmans afghans et ceux du Sahel resteront des frères pour toujours. L’idéologie demeure ancrée et la solidarité ne fera pas défaut entre les frères afghans et sahéliens.

Mamadou Mouth BANE