L’insécurité urbaine…un véritable problème à Dakar

Malgré la présente dissuasive des forces de défense et de sécurité dans les différents carrefours stratégiques, Dakar est en passe de devenir l’une des villes les plus dangereuses d’Afrique. Malgré les arrestations et rafles tous azimuts, notre capitale n’est plus cette ville sûre où il fait bon vivre et circuler en toute quiétude.

« Le Témoin » a tristement constaté qu’à Dakar, le phénomène de l’insécurité urbaine — mais où est donc la Sûreté urbaine ! — ne cesse de s’exacerber et d’inquiéter à la fois populations et les automobilistes. Tenez ! Hier dimanche 13 août 2023 aux environs 21 heures, des agresseurs voire de coupeurs de route, au nombre d’une dizaine, s’en sont pris aux automobilistes coincés dans un embouteillage. Armés de machettes, ces voyous — qui n’avaient heureusement ni herses ni cocktails Molotov — ont agressé et dépouillé plusieurs passagers et conducteurs de leurs objets de valeur. L’assaut des malfrats a eu lieu au rondpoint de l’autoroute Dakar-Patte d’oie.

Un collaborateur du journal, qui revenait de la Cité Bellevue (Hann Maristes) est malheureusement tombé sur la bande de malfaiteurs. Soudain, il a reçu un violent coup de machette sur le pare-brise de sa voiture qui a volé en éclats. Une chose est sûre, il y a plus d’agresseurs à Dakar que de manifestants en cette période de crise politique.