L’Institut Pasteur se lance dans la fabrication d’un vaccin contre la rougeole et rubéole

L’Institut Pasteur de Dakar (IPD) a annoncé aujourd’hui, dans un communiqué le lancement d’un nouveau programme visant à faire progresser le développement d’un vaccin contre la rougeole et la rubéole et qui sera fabriqué au Sénégal.

« Grâce aux subsides de la Fondation Bill & Melinda Gates, l’IPD va déployer un processus de production intensifié Hip-Vax de Batavia pour le matériel GMP contre la rougeole et la rubéole et la plateforme propriétaire NevoLineTM Upstream d’Univercells Technologies pour accélérer la fabrication et l’accès abordable aux vaccins essentiels et épidémiques en Afrique », lit-on dans un communiqué.

D’après le document, l’IPD produira le « vaccin pour les campagnes de vaccination systématiques essentielles dans les pays à revenu faible ou intermédiaire et pour les campagnes de flambées épidémiques et de rattrapage ».

« La production sera transférée à l’installation ultramoderne de MADIBA, un centre régional de fabrication de vaccins contre la COVID-19 et d’autres épidémies pouvant produire jusqu’à 300 millions de doses destinées à être utilisées en Afrique », poursuit le communiqué.

Selon Dr Amadou Alpha Sall, Administrateur Général de l’IPD, en fabriquant des vaccins et des diagnostics abordables contre la rougeole et la rubéole en Afrique, la région « fera un pas de plus vers un paysage de fabrication diversifié pour la préparation aux épidémies et l’amélioration de la chaîne d’approvisionnement en vaccins essentiels pour la vaccination systématique. Cela aidera les pays de la région à renforcer leur autonomie et à fournir à chaque enfant les vaccins qui lui sauveront la vie », a-t-il déclaré.

Le Dr Christopher Yallop, COO de Batavia Biosciences, d’ajouter : « Nous sommes privilégiés de pouvoir travailler avec l’Institut Pasteur de Dakar et la Fondation Bill & Melinda Gates pour faire progresser cette technologie vaccinale innovante avec un partenaire de fabrication clé. Notre technologie de processus de fabrication HIP-Vax, développée sur la plateforme NevoLine, est conçue pour fournir des vaccins à haut rendement et à très faible coût, augmentant ainsi l’abordabilité et la disponibilité. »

« Nous sommes honorés de nous associer à l’Institut Pasteur de Dakar et à Batavia Biosciences, et de participer à cette initiative historique qui augmentera l’accès aux vaccins contre la rougeole et la rubéole sur le continent africain et dans le monde entier. Soutenir et nourrir l’autonomie de biofabrication est au cœur de la mission d’Univercells, et nous sommes ravis que notre technologie contribue à progresser vers l’autonomie régionale. Savoir que notre plateforme révolutionnaire de fabrication de vaccins NevoLine, initialement financée par la Fondation Bill & Melinda Gates en 2016, va maintenant aider à accélérer la fabrication de vaccins en Afrique, est très enthousiasmant », a commenté José Castillo, le cofondateur d’Univercells