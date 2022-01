Lions : « Aliou Cissé doit donc impérativement arrêter de… »

Aliou Cissé doit revoir son schéma tactique

Par Moïse Rampino

Aucune identité de jeu depuis qu’il est à la tête de l’équipe nationale. Sa propension à vouloir jouer systématiquement avec deux milieux récupérateurs (Gana-Kouyaté ou Kouyaté-Loum Ndiaye) fait que l’équipe du Sénégal peine à développer un jeu cohérent. Pour Aliou Cissé, le football se limite à l’impact physique.

Conséquence, l’équipe d’Aliou Cissé a du mal à se projeter vers l’avant car étant dépourvu de milieux relayeurs. Les deux seuls capables d’exercer à souhait ce rôle sont cantonnés sur le banc.

Résultat, les défenseurs se contentent de jeter, à travers de longues transversales, des ballons qui font vite de revenir. Les matches de l’équipe nationale sont devenus un vrai supplice pour les supporters tellement le jeu proposé est laborieux. Gana Gueye et Kouyaté se limitent à faire des passes latérales aux défenseurs. Aucune construction au niveau du milieu de terrain.

Deuxièmement, Sadio Mané, qui est notre principal atout offensif, est un joueur d’espace qui s’exprime mieux quand le jeu est rapide. Malheureusement pour lui, le milieu est inexistant parce qu’étant composé de deux milieux récupérateurs.

Aliou Cissé doit donc impérativement arrêter de jouer avec deux milieux récupérateurs. Un seul essuie-glace suffit. Entre Gana Gueye et Kouyaté un seul doit être sur le terrain. Pour mieux réguler le milieu du terrain, il doit jouer avec deux relayeurs et au vu de l’effectif dont il dispose Pape Mactar Sarr et Nampalys Mendy sont les seuls à pouvoir assurer cette tâche vu qu’ils sont techniquement bien outillés.

Ainsi, on aura un milieu en losange avec Kouyaté au bas du milieu, Pape Mactar Sarr à gauche et Nampalys Mendy à droite.

En attaque, Sadio Mané reviendra à gauche, à droite le choix peut être porté sur Bouna Sarr et à la pointe de l’attaque, on aura Boulaye Dia. La seconde option serait de faire jouer Bouna Sarr comme latéral droit. Dans ce cas, Bamba Dieng pourra le suppléer sur l’aile droite de l’attaque.

Moïse Rampino