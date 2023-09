L’IRAS déterminée à remettre le parti socialiste sur les rails

Communiqué de l’l’Initiative de Réflexions et d’Actions Socialistes (IRAS)..

Les pères fondateurs de la gauche sénégalaise, sous terre ou au ciel doivent s’interroger sur ce que sont devenus leurs héritiers embarqués dans un bateau ( la coalition BBY) tenu par un libéral pur et dur ( le président Macky Sall) .

En effet ce samedi 16 septembre 2023 est une date historique qui voit le parti socialiste et la LD/MPT, simultanément, renoncer à leurs ambitions de conquérir et d’exercer démocratiquement le pouvoir .

Que retiendront les présentes et futures générations ? La renonciation ou le renoncement à l’identité ou aux valeurs qui distinguent la gauche socialiste et démocratique ?

Sans doute les sommets disposent d’informations ou d’éléments que les bases ignorent .

La lecture des communiqués des deux bureaux politiques , parallèlement, expriment entre les lignes qu’ils s’appuient sur des analyses ou des résultats de sondages ou de statistiques sous les manteaux .

Peu importe.

L’important est que la session du bureau politique du parti socialiste de ce jour a pleinement joué la carte de la démocratie interne qui a résulté des débats sereins et courageux au cours desquels Serigne Mbaye Thiam se serait majestueusement distingué par la cohérence , l’objectivité et la solennité de son argumentaire.

Serigne Mbaye Thiam aurait trouvé un ton rassembleur convaincant , une stature sécuritaire nationale et surtout une vision de stabilité et de paix politique qui auraient rendu muets ses contempteurs et revigoré les militants qui œuvrent pour son accession au poste de secrétaire général du parti socialiste .

Cette posture de Serigne Mbaye Thiam soupçonné, à tort ou à raison, d’être en intelligence avec Boun Abdallah Dione , son ami de plus quarante années , ne surprendrait personne compte tenu de sa personnalité et de son parcours remarqués et remarquables.

Selon plusieurs témoignages concordants et dignes de confiance, le propos de Serigne Mbaye Thiam a reflété le sens originel de l’éthique de responsabilité.

Cependant, rien ni personne ne détournera de son objectif originel l’IRAS prête à payer le prix de sa détermination pour remettre le parti socialiste sur les rails de la légalité et de la légitimité.

Aucune virgule ne sera retirée de son mémorandum conforme aux statuts et au règlement intérieur remis à la secrétaire générale intérimaire et discuté dans les instances régulières du parti socialiste.

Ce n’est donc pas le soutien majoritaire acté du bureau politique apporté à la candidature de Amadou Ba qui tuera la flamme de la détermination et de l’abnégation de l’IRAS viscéralement attachée au leg de feu Ousmane Tanor Dieng.

L’Initiative de Réflexions et d’Actions Socialistes, plus que jamais droite dans ses bottes, n’est pas née pour renoncer aux valeurs, à l’histoire et à l’identité du parti socialiste mais pour le remettre à ses jeunesses, à ses femmes, à ses ouvriers, à ses cadres, à ses citadins et à ses ruraux.

Birahim Camara

Chargé des Questions Administratives et Financières de l’Initiative de Réflexions et d’Actions Socialistes (IRAS)