Litige foncier à Malika : La communauté Layenne saisit la justice

La cérémonie du pèlerinage de Nguediaga s’est déroulée à Malika, réunissant plusieurs milliers de pèlerins Layennes venus de divers horizons.

Le site du pèlerinage est au cœur d’une querelle entre le coordonnateur de Nguediaga et des promoteurs ayant pris possession des terres. Depuis deux ans, des individus révèlent avoir reçu l’approbation du Khalife pour s’installer et morceler le site, initialement offert à la communauté par l’ancien président Macky Sall pour des projets structurants.

Serigne Mandione Laye, coordonnateur du pèlerinage, a exprimé son indignation, soulignant que les responsables du site n’ont jamais rencontré le Khalife. Il s’interroge comment ces individus ont pu obtenir une telle bénédiction. Il a d’ailleurs indiqué avoir porté plainte afin de protéger ces terres.

Le dossier est actuellement entre les mains du Procureur, et la communauté attend le procès avec impatience. Malgré la tension, Serigne Mandione Laye prône la médiation, appelant le Khalife à réunir la famille pour discuter. Serigne Mamadou Lamine Laye, porte-parole de la famille, soutient également la médiation et invite à régler ce différend en famille. Il assure que tous les membres de la communauté sont chers à ses yeux et qu’une entente est possible, rapporte Senego.

Malgré la faible présence des autorités à cette cérémonie, la communauté Layenne reste optimiste quant à une résolution pacifique du conflit par le dialogue et la compréhension mutuelle. En attendant, la justice doit se prononcer sur ce litige. La cérémonie s’est clôturée par des prières formulées par Mamadou Lamine Laye.