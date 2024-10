Législatives 2024 : Macky et Karim gâchent tout…Sonko aura 110 députés

Que font l’ancien président du Sénégal, Macky Sall et l’ancien ministre et candidat du PDS à toute élection, Karim Wade, dans les législatives du 17 novembre 2024 ? Le premier est l’ancien dignitaire du régime vomi par les populations et dont la coalition a été sanctionnée lors de la présidentielle du 24 mars 2024 remportée par le candidat de Sonko. Et le second est en exil depuis 8 ans et n’a jamais foulé le tarmac de l’Aéroport Blaise Diagne de Diass. Ce sont ces deux « pestiférés » du champ politique sénégalais qui veulent briguer le suffrage des Sénégalais aux Législatives…Un blanc-seing pour la majorité absolue de Pastef le 17 novembre 2024.

Ousmane Sonko peut dire merci aux assoiffés du pouvoir que sont Macky Sall et Karim Wade. Ces derniers, présents dans la vie politique des Sénégalais depuis plus de 25 ans, ne veulent rien lâcher. Bien que rejetés par les Sénégalais, ils ont décidé de revenir se présenter aux élections législatives du 17 novembre 2024. Leur décision arrange bien Ousmane Sonko qui a décidé d’aller seul aux Législatives avec le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Et ce parti au pouvoir depuis le 24 mars 2024, est donné favori aux Législatives pour plusieurs raisons invoquées ci-dessous…

La boulimie de Macky

Macky Sall est un homme gourmand, vorace et insatiable. Après 12 ans de pouvoir sans partage avec une humiliation constante de ses supposés n°2 du parti APR et surtout de ses premiers ministres, et malgré une sortie réclamée par la majorité des Sénégalais, Macky Sall veut encore grignoter une parcelle de pouvoir en se présentant aux Législatives comme tête de liste d’une coalition. Vrai ou faux, Macky Sall devrait se faire oublier de la scène politique Sénégalaise après tous les scandales de son régime.

Mais la seule évocation du nom de Macky sur une liste, fait vomir. L’apparition fantôme de son nom sur les listes, renforce davantage le PASTEF qui est le réceptacle de tous les déçus de Macky Sall.

L’arrogance du fils Wade

La réapparition de cet avorton du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) toujours dirigé par son père de 98 ans, est la farce de mauvais goût de la course à la députation. Exilé depuis plus de 8 ans, l’homme qui a mis en lambeaux le plus grand parti du Sénégal, le PDS et qui n’a participé à aucune élection depuis plus de 10 ans, Karim Wade qui s’est imposé comme l’héritier du parti libéral, est aligné sur la liste de la coalition Takku Wallu qui regroupe tous les libéraux.

Ce monsieur dont le nom incarne la dévolution monarchique, va réduire de moitié les chances de ladite coalition. Karim Wade qui vient de « virer » des responsables de son parti, risque de subir les conséquences du vote-sanction.

La Mollesse d’Amadou Ba

Celui qui occupe le poste de chef de l’opposition Sénégalaise par le verdict des urnes, manque de vigueur, d’énergie et de fermeté dans la manière de s’opposer. Il dirige une grande coalition composée de plus de la moitié de l’ancien parti au pouvoir et d’une centaine de partis. Mais son plus grand défaut est son apathie en tant que chef de l’opposition. Son opposition consiste à ne pas critiquer, à rester amorphe face aux accusations.

L’homme a la carrure mais il lui manque la tchatche. Il est trop poli et respectueux pour être un bon opposant. Son comportement nuit à la dynamique de l’opposition. Et cela va servir le Pastef qui garde encore son agressivité héritée de son passage à l’opposition.

La popularité de Sonko

Les Législatives sont pliés d’avance pour le Pastef de Sonko. Le parti des Patriotes aura sa majorité absolue à l’Assemblée nationale à l’issue du scrutin du 17 novembre 2024. Ousmane Sonko n’a rien perdu de sa verve. Il séduit encore et encore malgré les nombreuses critiques sur ses sorties. Sonko est toujours ce monstre de la communication qui emballe les jeunes Sénégalais. Son nom a suffi à faire élire un président de la république au 1er tour. Et maintenant c’est lui-même Sonko qui se présente comme la tête de liste de Pastef aux Législatives. C’est la majorité absolue assurée…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn