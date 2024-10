Le régime «bâillonne» les critiques…les véritables adversaires oubliés

Décidément le système à bon dos avec les régimes. Avec l’élection du président Bassirou Diomaye Faye, les sénégalais pensaient en avoir fini avec certaines pratiques. Mais les choses ne changent pas pour autant. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a engagé une bataille avec des adversaires qui sont loin d’être de véritables dangers. Le premier ministre Ousmane Sonko et ses hommes ont complètement oublié leurs véritables adversaires.

«En matière de respect des libertés publiques, la rupture attendue n’a pas encore eu lieu. Les mêmes lois liberticides utilisées par le président Macky Sall pour persécuter les opposants, les journalistes et les activistes sont toujours en place et la répression continue. Toutes ces lois, ainsi que les pratiques policières et administratives, doivent être mises en conformité avec les normes et standards internationaux. En attendant, le Ministre de la justice doit instruire le parquet d’arrêter les poursuites pénales contre ceux qui exercent ces libertés». Voilà comment Seydi Gassama d’Amnesty a réagi face à la situation du pays.

Depuis quelques jours, des personnalités politiques, journalistes et chroniqueurs sont convoqués et placés sous mandat de dépôt. Et la majorité fait face aux enquêteurs pour des opinions qu’ils ont tenues sur le régime actuel. Une chasse à l’homme qui ramène les sénégalais dans l’ancien régime. Personne ne pensait que des individus seraient convoqués sous le régime de Diomaye pour des délits d’opinion. Lorsqu’il était dans l’opposition, Ousmane Sonko a toujours plaidé contre les délits d’opinion. Raison pour laquelle, des personnalités comme Seydi Gassama et Alioune Tine dénoncent la situation actuelle.

Pour l’opposition, le duo Sonko-Diomaye cherche à faire taire les critiques. La coalition Takku Wallu parle de «système autoritaire» pour décrire la situation. Pour Thierno Alassane Sall, «ceux qui ont littéralement inondé l’Assemblée nationale de discours injurieux, utilisé à outrance la presse pour des attaques très souvent détestables, cherché systématiquement à dénigrer d’honnêtes citoyens, sont allergiques à la critique». Quoi qu’il en soit, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ne s’attaquent pas aux bons adversaires. Personne ne peut faire taire les critiques. D’autant plus que ce régime est né de la critique.

Pour éviter le syndrome de leur prédécesseur, le régime Diomaye-Sonko doit s’attaquer aux priorités et éviter de «tomber dans l’erreur de criminaliser l’opposition comme par le passé», comme le leur a rappelé Alioune Tine. Ils ont été lu par 54% des sénégalais pour s’attaquer aux vrais problèmes qu’ils vivent. Et Dieu sait qu’ils sont nombreux. Malheureusement, le régime est très occupé pour s’en apercevoir. Et l’un des premiers est sans doute la cherté de la vie qui étrangle les ménages. Et pourtant le régime avait pris des mesures pour faire baisser certains prix. Mais faut dire que ces mesurettes ne font plus effet sur le panier de la ménagère.

Si au Sénégal la situation économiquee est actuellement inquiétante, celle de l’emploi l’est aussi. Le taux d’activité et le taux d’emploi ont chuté durant le second trimestre de l’année 2024, tandis que le taux de chômage est, lui, monté en flèche. Du mois d’avril à fin juin, le taux de chômage a grimpé à 21.6%, alors qu’il était à 18.6 % à la même période de l’année 2023. «Ce qui représente une augmentation de 3%», signale l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) dans son rapport. Ajouté au rapport du Fonds monétaire international (Fmi) qui avait révélé une situation économique et financière inquiétante, les nouvelles autorités ont de quoi s’occuper.



Pour couronner le tout, les sénégalais font face à de terribles coupures d’électricité. Il ne se passe plus un seul jour sans que des populations ne passent des heures sans électricité en cette période de chaleur. Des problèmes sur lesquels le gouvernement de Sonko est attendu. Il ne peut y avoir de rupture tant que ces besoins primaires ne seront pas satisfaits. Les sénégalais croient en ce que Diomaye peut faire. Alors, le chef de l’Etat doit refuser qu’on lui fasse faire des erreurs. La majorité silencieuse n’aime pas les revanchards. Elle observe et le dernier mot lui revient.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn