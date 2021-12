Locales 2022 : Les guignols de la Politique

Il faudra s’attendre à tout. A tout, on vous dit. Ils vous apparaitront si proches, si gentils, si attachants. Eux, ce sont les guignols de la politique qui sont lâchés sur la scène. La belle comédie qu’ils nous jouent depuis quelques jours nous parait affligeante. Ils sont subitement devenus si proches de la population et n’ont pas de sens interdit. Si proches et si loin du peuple. Dès qu’ils finiront de jouer leur décapant rôle, ils se débarrasseront de leurs habits de scène pour se vêtir de leurs armures qui les éloignent de la masse.

D’ailleurs, c’est loin de chez eux qu’ils transposent la scène. Les portes de leurs palais et bureaux étant hermétiquement fermées. Et leurs téléphones restent inaccessibles. Leurs numéros de phones, ce n’est pas pour les gueux qui vont les importuner. Tout cela a changé depuis quelques temps ! Pour convaincre les électeurs à voter pour eux, ils ont quitté leurs voitures aux vitres teintées. Leurs gardes rapprochés se faisant plus discrets. Ils jouent. Mais c’est une comédie de mauvais goût. Rien de ce qu’il dit n’est véridique.

Autant dire qu’ils mentent et se mentent à eux – mêmes. Soudain si humains et si proches, ils essaient de sonder des douleurs tues à travers un simulacre de compassion envers de petites gens. Descendus de leur piédestal, ils veulent se présenter comme étant plus humains. La grosse et belle farce. Si humains, ils ont investi les quartiers et usent des moyens de leur département pour plaire. L’un a été aperçu accroupi, tenant l’écumoire d’ une vendeuse de cacahuètes pour remuer les graines.

C’est de la comédie. Il ment. L’autre s’est voulu humble en enfourchant un vélo. Un autre ne s’est pas senti incommodé par la présence d’une main sale posée sur sa belle chemise blanche. C’est pour la scène. Rien de ce qu’ils font ne reflète leur humanisme. Ce sont de comédiens, mais de faux comédiens sans aucune pudeur qui mentent pour recueillir des voix de pauvres incrédules à qui ils offrent des visages d’hommes proches de leurs semblables. Tout est mensonge chez eux !

KACCOOR BI, Le Témoin