L’hôpital régional de Kolda toujours sans scanner

Le SOS hôpital régional de Kolda est très remonté contre les autorités sanitaires du Sénégal. Ils ont organisé un sit-in ce mercredi pour réclamer leur scanner.

« Kolda est une partie intégrante du Sénégal et nous pouvons plus faire la navette entre kolda -Ziguinchor ou Kolda-Tambacounda pour faire un scanner, nous demandons plus de considération », fulmine Djibril Diédhiou. Selon toujours ce dernier, « cette structure hospitalière est une référence sous régionale, elle doit être traitée à sa juste valeur avec un plateau technique plus relevé. Ils invitent le gouvernement de respecter leur engagement qui était de doter le centre hospitalier régional un scanner avant le mois de Décembre. »

Ces derniers comptent continuer la protestation d’ici quelques jours si rien n’est fait et invitent en même temps les populations à se joindre au combat pour une meilleure prise en charge sanitaire pour tous.

Source : Exclusif