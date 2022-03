Locales 2022 : Yewwi déclare Benno perdant !

Après le combat des urnes, c’est la guerre des résultats. Près de deux mois après ces joutes locales, la commission de recensement de Yewwi Askan Wi a passé à la loupe les résultats issus des urnes. Un travail restitué, ce lundi 14 mars 2022, par la Conférence des leaders de Yaw lors d’une conférence de presse. Des statistiques présentées par Déthié Fall, il en résulte, selon lui, que « la coalition présidentielle a perdu la majorité absolue ».

En effet, d’après Yaw, contrairement à ce que Benno avait déclaré en se réjouissant d’avoir gagné « 38 départements et 438 communes » au détriment de Yaw « avec 71 communes », les résultats montrent un net recul de Macky Sall et sa coalition. « Une majorité se mesure au nombre de voix obtenues, pas au nombre de communes gagnées », précise d’emblée Déthié Fall qui a littéralement démonté les résultats de Bby repris par la presse.

« Le président Macky Sall et sa coalition, comme vous les connaissez dans leur façon de faire, ont sorti leurs résultats, et ont fait des interprétations. Mais vous allez voir vous-mêmes ce qu’il en est et ce qu’ils cachent. Il résulte de l’analyse des résultats que la coalition présidentielle a perdu la majorité absolue et passe de 58% supposé en 2019 à 41% en 2022 sur l’étendue du territoire national. Soit un recul de 16% en valeur relative », déclare Déthié Fall, rapport à l’appui. Lire la suite en cliquant ICI