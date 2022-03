Autouroute Ila Touba : le personnel dénonce leurs conditions de travail et interpelle l’Etat

Communiqué du personnel de l’autoroute Ila Touba

Cher Monsieur

Permettez moi d’abord de me présenter je vais parti du personnel de l’autoroute Ila Touba je pourrais pas vous donner mon nom pour des raisons que vous comprendrez sans doute.

Aujourd’hui si je vous écris c’est pour vous mettre au courant de la situation que vivent les employés de cet autoroute. En effet on est là-bas depuis 2019 et les conditions sont très très discutées. On a d’abord travaillé avec une société d’intérim, à savoir intelliman (2019-2020) qui ensuite a pris le nom de makkinouz (2020-2021). On a enchaîné avec des contrats à durée déterminer (CDD). La société nous a privée de tous nos droits à savoir ( Ipress, CSS…) et aujourd’hui cette même société a mis fin à son contrat sans nous avoir payé nos droit et jusqu’au moment où je vous parle il n’a pas encore payé le mois de février.

De nouveau on a encore amené une nouvelle société d’intérim TARA qui nous proposé des contrats d’essai pour des personnes qui ont déjà trois ans d’expérience dans une entreprise. La société a changé la nature de nos contrats, nous qui étions dans la convention collective commerciale, elle nous amené dans la convention collective du BTP avec des barème plus bas. Alors que la société chinoise qui a obtenu à un contrat de 10 ans avec l’état.

Nous simple receveur, simple chef receveurs, simple gestionnaire, la société veut nos sacrifier en refusant d’améliorer nos conditions de travails et de nous signer de bon contrat. Nous voulons que l’État prenne les mesures qu’il faut pour remédier à cette situation le plus rapide possible.

Merci de votre compréhension.

Anonyme zen