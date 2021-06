Locales…Mais où se cache Youssou Ndour ?

Les locales auront lieu le dimanche 23 janvier. Ça bouge partout, les localités bouillonnent et chez les politiciens, c’est la bataille des déclarations avant la guerre. A Dakar, on a entendu les Lébous ; ils veulent un maire Lébous pour Dakar et le Plateau. Aux parcelles, les déclarations fusent. Et à la Médina aussi. On a entendu, le maire sortant, Bamba Fall, des challengers comme Cheikh Ahmed Tidiane Ba de l’APR et Seydou Gueye…Mais l’homme le plus célèbre de la Médina reste encore aphone…Youssou Ndour et son mouvement politique Fekké Ma Ci boolé (FMCB) sont invisibles…

Il est l’un des Sénégalais les plus célèbres au monde…Plus célèbre que le président Macky Sall. Les japonais ou les australiens ne connaissent pas Macky Sall. Mais ils connaissent Youssou Ndour et un certain…El Hadji Diouf. Pas l’avocat mais le footballeur. En 2021, El hadji Diouf et Youssou Ndour sont les sénégalais les plus connus au monde. Tandis que El Hadj Diouf poursuit sa carrière dans les instantes dirigeantes du football africain, le chanteur Youssou Ndour n’arrive à émerger en politique après sa brillante reconversion en homme d’affaires. A la veille des Locales, il ne se fait pas entendre.

Youssou Ndour le chanteur a connu une ascension fulgurante en politique. Contestataire en 2011 puis candidat non retenu en 2012, Youssou Ndour devient ministre de la Culture et du Tourisme du Sénégal le 4 avril 2012 puis ministre du Tourisme et des Loisirs du 29 octobre 2012 au 2 septembre 2013. Et depuis cette date, il est ministre-conseiller auprès du président de la république. Mais Youssou Ndour n’engrange que des postes nominatifs depuis qu’il est entré en politique. Et ces locales devraient être pour lui, l’occasion de faire l’unanimité autour de sa personne.

Mais l’enfant célèbre de la Médina ne s’est pas encore déclaré candidat à la mairie de la cité qui l’a vu naître et grandir. Dans cette commune ou le chanteur et homme d’affaire a contribué à l’emploi des jeunes et à l’ascension culturelle de plusieurs artistes, l’homme politique qu’il est, peine à briguer le suffrage de Médinois. Youssou Ndour ne s’est jamais présenté comme candidat à la maire de la Médina…comme s’il avait peur d’essuyer un échec cuisant.

Aux Locales de 2014, Youssou Ndour ne s’était pas présenté à la Médina sa commune d’enfance. Il avait tenté une migration politique en se présentant dans la commune voisine de Gueule Tapée-Fass-Colobane. Mais la coordination de l’Alliance pour la république (APR) de la commune de Gueule Tapée-Fass-Colobane s’était élevée contre « le parachutage du ministre-conseiller du chef de l’Etat » qui selon elle, était « ourdi depuis le palais.»

Aujourd’hui, personne ne sait si le leader de Fekke ma ci boolé (FMCB) va se présenter à la Médina ou à Gueule Tapée-Fass-Colobane ou encore aux Almadies il a sa résidence permanente. Son silence sur les locales est diversement apprécié. Stratégie politique ou une fuite en avant, c’est selon…Un mandat électif serait pour Youssou Ndour, la pièce manquante à son parcours politique.

La Rédaction de xibaaru