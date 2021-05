Youssou Ndour, l’homme aux trois visages…prisonnier du Macky

Youssou Ndour est incontestablement une star planétaire. Roi du Mbalax inégalé au Sénégal, You pour les intimes, a traversé deux générations qui se trémoussent au son de sa musique. Le meilleur chanteur du Sénégal des années 90 et 2000 a ajouté plusieurs cordes à son arc. Il est devenu successivement producteur, homme d’affaires, magnat de la presse et…politicien. Et hier, sur le plateau de « sa » télé, Youssou Ndour a montré qu’il avait un autre talent…celui de prestidigitateur.

Youssou Ndour est un parfait metteur en scène qui monte sur scène ou sur un plateau avec plusieurs personnages à la fois. Et hier sur le plateau de l’émission « invité d’honneur » de la TFM, le chanteur avait plusieurs casquettes devant les journalistes. Ces derniers s’adressaient tantôt au chanteur Africain le plus riche avec à 161 millions de dollars, tantôt à l’homme d’affaire et magnat de la presse qui n’influe pas sur le travail de ses journalistes. Mais quand les journalistes s’adressaient au politicien, président du mouvement Fékké Ma ci Bollé et ministre conseiller du président Macky Sall, alors c’est un tout autre personnage qui se dégage de l’homme.

Il a dit NON au régime de Diouf et survécu aux agressions des Wade dont le fils lui en voulait à mort. Mais aujourd’hui, Youssou Ndour succombe aux charmes du « Macky ». Quand ses journalistes (de bonne foi) lui posent la question sur le troisième mandat « illégal » de Macky, alors You crache : « Je suis d’accord avec le ni oui ni non de Macky Sall »…Et les explications qui suivent sa réponse, sont exactement celle de Macky Sall : « si je dis oui…et si je dis non… »

Youssou Ndour, le prestidigitateur, a montré qu’il avait plus d’un tour dans son sac. Mais le politicien ne pouvait pas faire mieux. Une mauvaise réponse du politicien You, pouvait avoir des conséquences désastreuses sur les entreprises de l’homme d’affaires You…et même des repressions sur le groupe de presse. Le Politicien, en beau parleur, a évité les problèmes qui pouvaient découler de sa réponse. Et sa réponse a été le copier-coller de celle de Macky.

Mais ces réponses du politicien Youssou Ndour laissent un gout amer. Certains y ont vu le chanteur émérite devenir un politicien aveugle qui veut conserver les avantages de l’homme d’affaires dans le régime du président Macky Sall. Le chanteur a vendu son âme au politicien pour préserver les acquis de l’homme d’affaires. Et à ce rythme, le roi du Mbalax ne contredirait jamais Macky Sall et ne s’opposera jamais à un éventuel troisième mandat de ce dernier. You est tributaire de ces trois visages.

Les conséquences pourraient être désastreuses si le chanteur planétaire s’était catégoriquement opposé à un « troisième » mandat de Macky Sall. Le Fisc a toujours un grief dans son sac contre toute entreprise. Si ce n’est le fisc, ce sont les publicités des sociétés publiques, parapubliques et privées qui risquent de se faire rares. Et les entreprises de l’homme d’affaires et politicien, peuvent dire adieu aux facilités de crédit des banques. Et tous les partenariats extérieurs seront soumis à des conditions draconiennes. Et ça, You n’en veut pas !

La Rédaction de xibaaru