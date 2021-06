Locales : La grande Coalition de Modou Kara, Aliou Sow et Guissé

Serigne Modou Kara Mbacké a mis ses menaces en exécution. Le marabout leader du Parti de la Vérité pour le Développement (PVD) vient de mettre sur pied une grande Coalition de l’opposition pour défier la mouvance présidentielle pour les prochaines locales prévues le dimanche 23 Janvier 2022. Dans une déclaration commune adressée à la rédaction de xibaaru, plusieurs partis composent cette coalition.

Le Président du mouvement des patriotes pour le développement (Mpd/Liggeey), Aliou Sow, qui a récemment quitté les rangs du parti au pouvoir, a rejoint Serigne Modou Kara Mbacké. Mais il n’est pas le seul. Le Président du MCSS/ Fulla ak Fayda, Abdoulaye Mamadou Guissé est lui aussi dans cette coalition dénommée Bloc pour le Réalisme Africain (BRA).

Cette grande coalition pèse lourd. Président de l’Observatoire pour la Musique et les Arts du Sénégal (Omart), Abdoulaye Mamadou Guissé est très connu dans le monde des arts et de la culture. Serigne Modou Kara et Aliou Sow ne sont plus à présenter dans l’arène politique. Cette nouvelle coalition va donner du fil a retordre à la mouvance présidentielle, car selon des sources sûres, de grandes figures de l’opposition frappent déjà aux portes de cette coalition.

Le leader de Pastef, Ousmane Sonko, le Pr Bouba Diop du mouvement Taxaw temm, l’ancienne ministre Aminata Lo Dieng et très certainement Thierno Bocoum du mouvement Agir sont sur le point de faire partie de cette grande coalition. Kara et Cie ambitionnent de gagner les Locales et aller ensemble aux législatives.

Déclaration commune du PVD, du MPD/ Liguey et du MCSS/ Fulla ak Fayda

Le mercredi 16juin2021, les partis politiques (MCSS/ Fulla ak Fayda, MPD/ Liguey et PVD) représentés respectivement par les Présidents Abdoulaye Mamadou Guissé, Alioune Sow et du Coordonnateur national du PVD, Modou Lamine SENE, se sont réunis à partir de 17h 48mn.

Cette rencontre qui s’est tenue chez le Président Alioune Sow avait pour objet de déclencher la marche vers une grande Coalition de l’opposition ou Coalition du siècle telle que initiée par le Guide Cheikh Ahmadou Kara MBACKE.

Ainsi les parties prenantes ont salué cette forte initiative du Guide et pris l’engagement de ne ménager aucun effort pour la concrétisation. Il a été décidé d’appeler ce cadre le Bloc pour le Réalisme Africain ( B.R.A)

Cette initiative généreuse ponctuée par la bonne intention, la bonne parole et la bonne action sera propulsée par un groupe de contact du BRA qui ira à la rencontre d’autres leaders de parti, de Coalition, de la société civile et des mouvements citoyens. Enfin des rencontres régulières seront fixées pour l’harmonie de la structure.