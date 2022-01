Locales à Bignona : Aubin Sagna « enterre » le maire Keita et corrige Pastef

« L’actuel maire de Bignona est fini » selon Aubin Sagna, candidat de la coalition « Andu Nawle soxali sunu gokh » pour la commune de Bignona. En meeting ce Samedi le quartier de Médina Plateau, Aubin Sagna regrette l’échec alarmant de Mamadou Lamine Keita jusque dans son propre quartier, un échec matérialisé par le manque d’éclairage public, d’eau dans certains coins, l’absence de véritable aménagement urbain entre autres. Et pour lui, c’est ce qui explique que les populations de la commune notamment les jeunes lui ont tourné le dos à jamais.

Le taxant « d’opportuniste politique sans vision et incompétent », Aubin Sagna estime que l’heure est venue pour lui de céder la place pour une renaissance de Bignona. Mais il ne se fait même pas de soucis car pour lui, la population elle-même a barré son nom sur la liste des potentiels futurs maires.

S’adressant au candidat de Yewwi askan wi (YAW), Aubin Sagna se désole du fait qu’il fasse le tour de Bignona avec le programme d’Ousmane Sonko en bandoulière. Le secrétaire général du ministère des infrastructures et des transports terrestres de lui rappeler qu’avec l’acte 3 de la décentralisation, les communes sont autonomes et d’égale dignité donc le programme que Ousmane Sonko veut dérouler à Ziguinchor ne peut être celui du Maire de la commune.

Aubin de relever donc cette incohérence et invite le candidat du PASTEF et de YAW de décliner son programme à lui pour Bignona. « Il faut qu’il sorte de sa cachette et de parler aux populations de Bignona et dire quel est son programme au lieu de se réfugier derrière le programme d’un candidat pour la mairie de Ziguinchor » a exigé Aubin Sagna. Mieux, Aubin Sagna estime que pour diriger la commune de Bignona, il faut avoir du savoir, de l’expérience dans la gestion et un bon carnet d’adresse ce qui semble faire défaut au candidat de YAW. C’est pourquoi, le candidat de la coalition andu nawle suxali sunu gokh invite son adversaire de YAW à un débat sur le programme.

L.BADIANE pour xibaaru