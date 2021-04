Locales : Hold up préélectoral à l’APR de…Mbaye Ndiaye et Diouf Sarr

Depuis que le gouvernement a proposé un report des locales en début 2022, les états-majors politiques battent le macadam pour une occupation effective de l’espace politique. Et c’est l’APR qui s’est signalée par plusieurs meetings à l’intérieur du pays et à Dakar. Et hier samedi, dans un hôtel de la place, un séminaire présidé par le ministre d’Etat Mbaye Ndiaye, par ailleurs membre du Secrétariat exécutif national (SEN) de l’APR, a attiré toutes les attentions…

Pour certains, c’était un séminaire de la coalition Benno Bokk Yaakar…mais pour d’autres c’était une rencontre de quelques responsables insignifiants de l’Alliance pour la République (APR) pour mettre en place un comité de coordination en vue des Locales 2022. Et dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on pouvait entendre le président de séance, le ministre d’état, Mbaye Ndiaye ouvrir les débats. Et au journal de 20h de la TFM, le responsable APR et maire de Yoff, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, déclarer que ladite réunion était pour préparer les élections locales.

Nos sources sur place ont révélé que cette réunion a été émaillée d’incidence et des échauffourées ont éclaté car plusieurs responsables de lAPR n’ont pas été conviés à la rencontre. Mbaye Ndiaye et Abdoulaye Diouf Sarr ont convoqué une réunion pour mettre en place un comité d’organisation des prochaines Locales sans y convier les responsables de l’APR ni même ceux des partis alliés. Cette pratique digne des apparatchiks s’appelle un hold up préélectoral.

Mbaye Ndiaye et Abdoulaye Diouf Sarr ont-ils décidé avec le consentement du président du parti, Macky Sall ? Pourquoi une réunion dans la précipitation ? Et pourquoi l’absence de plusieurs ténors politiques de l’APR du département de Dakar ? Nos radars sur place n’ont pas aperçu l’ancien ministre Amadou Ba, responsable APR aux Parcelles Assainies, un des artisans de la victoire de Benno Bokk Yaakar à Dakar aux législatives de 2017 et à la présidentielle de 2019. La rédaction a essayé en vain de joindre l’ancien des Affaires Etrangères pour recueillir son avis sur son absence lors de cette réunion.

Le président Macky Sall aura du mal à faire cesser la mascarade de certains responsables « irresponsables » comme Mbaye Ndiaye, un politicien qui a atteint son apogée et qui veut renaitre de ses cendres. Mbaye Ndiaye, ancien maire des Parcelles, veut couper l’herbe sous les pieds de plusieurs responsables de l’APR en organisant un simulacre de séminaire politique avec son acolyte Abdoulaye Diouf Sarr qui a des visées sur la mairie de la capitale, Dakar.

Les réactions ne se sont pas fait attendre. Des responsables de l’APR de Dakar qui ont requis l’anonymat en attendant l’arbitrage du président Macky Sall, ont dénoncé les attitudes des responsables Mbaye Ndiaye et Abdoulaye Diouf Sarr qui, selon eux, veulent « court circuiter » les autres ténors du parti et dont le principal objectif est de devancer les alliés de Benno Bokk Yakaar dans la course aux investitures pour les locales.

La rédaction de xibaaru