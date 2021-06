Locales…les handicapés du Sénégal se préparent aux élections

Désormais tous les chemins mènent vers les élections de 2022 et 2024. A quelques mois des élections locales, la fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées (FSAPH) est sorti de son silence. Yatma Fall et Cie ont tenu une conférence de presse ce vendredi pour donner leurs attentes et exigences, à la veille, le jour-j et après ces joutes électorales.

Les personnes vivants avec un handicape représentent 15% de la population sénégalaise soit plus de trois (3) millions. Un fort électorat qu’ils comptent exploiter pour les prochaines élections. Les handicapés qui veulent exercer leurs droits civiques ont demandé au ministère de l’Intérieur de prendre toutes les dispositions qu’il faut pour les permettre de voter. En effet, au moment des votes les personnes à mobilité réduite peinaient à accéder aux bureaux de votes.

Pour le porte-parole du jour leurs demandes ne sont pas tomber dans l’oreille d’un sourd. Selon lui, leurs craintes vont être prise en compte dans le nouveau code électoral. Une seule de leur demande n’est pas encore satisfaite. Il s’agit de l’insertion des handicapés dans les listes électorales.

Le FSAPH voudrait que dans chaque liste qu’il y ait au moins deux (2) personnes handicapées sur les dix (10) premiers inscrits sur les listes électorales. Mais leur proposition peine à être matérialisé par les partis politiques. Ils n’excluent pas de présenter leur propre liste pour avoir des sièges dans les communes et départements du Sénégal. Car selon eux la seule manière de faire changer leur situation serait que les handicapés soient dans les instances décisionnelles.

A signaler que la fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées va mettre sur pied un bureau de vote témoin qui sera proposé aux services d’Antoine Diome avant les élections.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru