Elections Locales : le tout-puissant Mahmoud Saleh…dans quelle mairie ?

Mahmoud Saleh est le tout puissant directeur de cabinet du président de la République. Celui que tout le monde surnomme le « faucon » du palais est sans nul doute le plus vieux politicien de tout le personnel de la présidence de la république. Et à l’approche des locales, des voix s’élèvent pour dénoncer le rôle de Mahmoud Saleh au sein de l’APR et son apport en tant que politicien au sein de la mouvance présidentielle. Mahmoud Saleh a-t-il une base politique ? D’où tire-t-il toute cette puissance ?

Quand on évoque le nom de Mahmoud Saleh, on pense automatiquement à l’homme le plus puissant du Palais après Macky Sall. Les républicains le craignent et l’accusent de tous leurs maux. Toutes les attaques politiques au sein de l’APR portent son empreinte. Ses adversaires ne le calculent pas parce que le vétéran politique, Mahmoud, n’existe pas sur le terrain politique. Donc difficile de le localiser sa base politique et de l’affronter. Et plus difficile de l’attaquer surtout que ce dernier n’apparait nulle part sur une carte politique.

Alors pourquoi Mahmoud Saleh a-t-il autant de pouvoir ? En politique, on est fort et influent quand on possède les moyens et des militants…beaucoup de moyens et beaucoup de militants. Mahmoud Saleh n’a ni moyens colossaux ni militants. Mahmoud Saleh a toujours été vu dans des meetings politiques d’autres responsables de l’Alliance pour la république. Il a patronné des meetings en sa qualité de directeur de Cabinet et pour représenter le président du parti. Et pourtant, il est aussi craint que Macky Sall.

A la veille des Locales, les militants se demandent dans quelle ville Mahmoud Saleh va-t-il déposer sa candidature ? Dakar où il vit ou Mbour sa ville d’origine ? cet homme passé par l’Union pour le socialisme et la démocratie (USD) puis l’Union pour le renouveau démocratique (URD) et le Nouveau Parti (NP), avant d’atterrir à l’Alliance pour la République (APR-Yakaar), n’a jamais été maire et n’a jamais siégé à l’Assemblée nationale. Et pis, il n’a jamais conduit une liste électorale…

Les militants et responsables du parti présidentiel ne comprennent pas pourquoi c’est ce politicien sans base qui dirige le cabinet du président et qui décide de leur avenir politique. Des responsables politiques, ayant des bases militantes à Dakar et dans les régions ont été virés. De grands responsables ont dirigé et gagnés des listes…Puis ont été virés Et aujourd’hui, tout ce beau monde se demande pourquoi est-ce que Mahmoud Saleh doit décider de leur sort, eux qui contribuent au rayonnement du parti.

Pour les Républicains, Mahmoud Saleh doit prouver qu’il est aussi un contributeur actif du parti présidentiel et non un penseur aux décisions destructrices pour certains ou clientélistes pour d’autres. Le Faucon du Palais est invité à diriger une liste et briguer une localité. Tout comme les collaborateurs du palais, Augustin Tine, Mame Mbaye Niang, Marième Badiane et Mbaye Ndiaye. Mahmoud Saleh pourrait ainsi montrer qu’il mérite sa place dans l’entourage politique du président de la république.

La Rédaction de xibaaru