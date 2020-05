L’opposition veut contaminer Macky au…Covid-19

Polémiques vaines engagées dans le combat contre la covid-19 : L’opposition fait encore fausse route

L’on ne sait pourquoi, mais des hommes de l’opposition se mettent depuis quelque temps à s’en prendre au Chef de l’Etat Macky Sall en l’invitant à effectuer des visites dans les hôpitaux, s’inspirant ainsi de qu’a fait le Président français Macron qui s’est rendu auprès du Pr Raoult. Le Président Macon ne s’est pas rendu dans les hôpitaux en France. Si c’est pour aller et se rendre compte de lui-même de la faiblesse de notre plateau technique médical, le Président de la République Macky Sall n’a pas besoin de se rendre dans les hôpitaux, n’a même pas besoin qu’on lui en fasse un dessin, car il est déjà au courant de tout ça.

Il apparaît donc plus pertinent de réclamer de lui, plus de moyens pour nos hôpitaux. On ne doit également lui demander d’aller au chevet de malades atteints de la covid-19, alors qu’ils se trouvent en isolement. Il y a des hommes politiques de l’opposition qui décidément, passent toujours à côté de la plaque.

Tout le problème du Sénégal, c’est que des moyens suffisants soient mis pour équiper davantage nos hôpitaux. Face à la recrudescence des cas communautaires avec des patients qui se trouvent dans un état grave, les hôpitaux d’être dotés appareils respirateurs suffisants. Voilà un combat qui mérite d’être mené.

La sensibilisation doit être suffisamment portée auprès de nos compatriotes et autres imams qui cherchent à braver l’interdiction de rassemblement. Une opposition doit être plus responsable que cela. Peut-on décemment réclamer du Chef de l’Etat Macky Sall qu’il soit le « Mor Ndaajé » se payant le luxe d’apparaître partout en cette période, au risque de se faire contaminer lui aussi ? Si c’est pour sortir également pour encourager les troupes au front (personnel de santé, forces de l’ordre et de défense), le Président de la République dispose certainement de canaux pour le faire. Tout ce qui est attendu de lui, c’est que durant son message à la nation de ce mardi, il annonce de mesures fortes pour stopper la propagation de la pandémie. Tout le reste relève de polémiques stériles, vaines dont les Sénégalais n’ont nullement besoin.

La rédaction de Xibaaru