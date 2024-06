Louga : Un mouvement voit le jour…pour défendre « les intérêts de la population »

Le dimanche 23 juin 2024, une réunion cruciale s’est tenue à l’hôtel Le Palais de Louga. Cette rencontre, organisée afin d’échanger sur la situation préoccupante de Louga depuis 1960, a mis en lumière le manque de développement économique et socio-culturel de Louga, dû à une absence de leadership efficace capable de faire le portage du rayonnement de cette ville jadis carrefour économique et culturel.

Constat Alarmant

Depuis des décennies, Louga semble avoir été oubliée par les différents régimes qui se sont succédés. Les participants ont unanimement constaté le manque d’infrastructures adéquates comparée aux autres grandes villes du Sénégal.

En dehors de l’immense apport des émigrés et de la contribution historique significative de feu El Hadji Djily Mbaye, Louga manque malheureusement de tout. Les opportunités pour les jeunes sont limitées, les contraignant souvent à se tourner vers le métier risqué de conducteur de motos-taxis Jakarta. Louga manque cruellement d’usines et d’industries pour lutter contre le chômage élevé. La dégradation des routes principales rend également les déplacements difficiles en voiture, moto ou calèche.

L’Initiative d’un Mouvement Unitaire

Face à cette situation, l’idée de créer une entité dépassant les clivages politiques, idéologiques et confessionnels a germé. L’objectif est de rassembler tous les fils de Louga autour d’un idéal, dans une dynamique unitaire sans précédent tellement les enjeux et les défis sont énormes. L’objectif est de mettre sur pied une plateforme de revendication, d’alerte, de veille et de proposition, dédiée exclusivement aux intérêts de la population dénommée AND JARIGN LOUGA dont le slogan est Louga jog jeef .

Participation et Engagement

La rencontre a réuni des personnalités diversifiées, incluant des politiques, des membres de la société civile, des entrepreneurs, des cadres de banque, des enseignants, des ouvriers et des chefs d’entreprise, tous connus et reconnus pour leur engagement et leur crédibilité morale et sociale Les échanges ont été fructueux, avec des propositions pertinentes saluées par tous les participants. Ils ont unanimement appelé les Lougatois, d’ici et de la diaspora, à rejoindre cette dynamique novatrice et porteuse d’espoir.

Propositions Clés

1. Commission Scientifique : Mise en place dans les plus brefs délais d’une commission scientifique afin de faire un etat des lieux et élaborer des termes de références ( document projet ).

2. Comité de Sélection : Identification et enrôlement des personnes pouvant contribuer efficacement à la réussite du projet.

3. Groupe WhatsApp : Création d’un groupe pour continuer les réflexions qui mèneront vers un diagnostic sans complaisance des maux de la localité.

Conclusion

Cette entité se veut apolitique, neutre, et inclusive, centrée uniquement sur les intérêts de Louga. Elle sera un cadre d’action, de réflexion et de proposition, veillant rigoureusement aux intérêts des populations lougatoises .

Fait à Louga, le 24 juin 2024

Le Comité d’initiative de AND JARIGN LOUGA