L’UJTL condamne les propos racistes du président tunisien

En prélude de la motion de soutien à la Direction du parti, l’Union des Jeunesses Travaillistes et Libérales souhaite se prononcer sur la situation que nos compatriotes et frères africains vivant en Tunisie. Nous, jeunesses libérales et panafricanistes condamnons avec la dernière énergie la Déclaration raciste et stigmatisante de Tunis envers les ressortissants subsahariens. Nous interpellons le Président Macky SALL et le Ministre des Affaires étrangères Madame Aissata Tall SALL sur le sort de nos compatriotes en Tunisie à qui nous réitérons tout notre soutien.

Ensuite, nous voulons rappeler à tous que depuis 1974 le Parti Démocratique Sénégalais a toujours été à l’avant-garde des luttes pour les valeurs démocratiques avec le souci de servir l’intérêt commun avec loyauté. De 2012 à aujourd’hui, le Parti Démocratique Sénégalais et son Secrétaire Général Me Abdoulaye WADE ont toujours été constants dans leur posture de Parti d’opposition face au Pouvoir de Macky SALL, ce qui nous a valu d’être traqués, constamment violentés et emprisonnés.

Nous n’avons pas oublié que Mimi Touré Ministre de la justice et premier Ministre a été la complice, la co-gestionnaire et le bras armé de Macky SALL n’hésitant pas à enfreindre la loi pour exercer sa haine contre le Président Abdoulaye WADE et sa formation politique, faisant avec un plaisir non dissimulé tout le SALE boulot de son maître. Le PDS a vu sous la gouvernance de Macky SALL 74 de ses militants emprisonnés, l’opposition persécutée et traquée jusque dans ses derniers retranchements par ce régime.

C’est pourquoi, l’UJTL apporte tout son soutien à la Direction du Parti de ne jamais partager de front avec la co-gestionnaire du régime qui est à la base de toutes les agressions contre l’opposition sénégalaise. Mimi, dans une méchanceté hors norme a été l’exécutrice de tous les sévices, attaques, dénigrements de citoyens sénégalais. Grande menteuse devant l’Eternel, celle qui a des problèmes personnels avec son mentor, se réfugie dans l’opposition pour régler ses comptes avec lui. Ou alors, elle qui selon son propriétaire “va et vient “ a peut-être déjà négocié avec lui mais demeure dans l’opposition afin de pouvoir infiltrer celle-ci et saper la démarche unitaire des forces vives de la Nation.

C’est d’ailleurs pour cela qu’elle s’attaque quotidiennement au PDS et son candidat afin de l’exclure de cette démarche unitaire de l’opposition tout en continuant à détruire sa cible principale Karim Wade, cette fois de l’intérieur. En effet, nous jugeons qu’un poste, un seul poste auquel elle n’a pas été nommée ne pourrait être la cause de son revirement puisque nous pensons qu’aucune personne avec un minimum de vertu pourrait en un temps si court, se muer en ennemi mortel de son mentor. Ceci nous fait penser, avec conviction, au vu de son histoire politique, qu’elle est toujours au service de son maître en tant que taupe de Macky SALL dans l’opposition.

Sur un autre registre, nous posons la question à l’opinion nationale et internationale s’il est logique que le PDS puisse partager une plateforme de l’opposition avec celle qui continue de faire le tour des plateaux afin d’exclure la candidature de Karim Wade. Nous demandons à l’opinion publique s’il est possible de partager la même table que celle qui continue à récuser la candidature de Karim Wade qu’elle a d’ores et déjà exclu de la Présidentielle de 2024 dans ses récentes sorties sur des chaînes de la place. Elle continue son acharnement innommable envers le candidat du PDS et notre formation politique. Par conséquent, l’UJTL martèle qu’il est illogique que le PDS partage un cadre de lutte avec n’importe quel homme ou femme politique qui récuserait Karim Wade comme candidat à la présidentielle de 2024,

Enfin, l’UJTL en profite pour répéter à la suite de la Direction du Parti que l’opposition ne peut en aucun cas, après avoir été calomnié pendant onze ans par cette femme, accepter à ses côtés une voleuse et escroc patentée qui a été épinglée par le rapport de l’IGE. Madame la fausse vertueuse TOURE, doit avoir l’honnêteté de demander à Macky Sall de déclassifier le rapport démontrant que le peuple sénégalais a été grugé de la somme 2 milliards de Franc CFA lorsqu’elle était présidente du CESE.

Elle devra s’expliquer sur la somme reçue de 2 milliards de franc CFA en provenance du Tchad (affaire Habré) qui n’est dans aucune loi de finances initiale ou rectificative et sur la surfacturation des travaux de réhabilitation des prisons avec des rétro-commissions considérables lorsqu’elle était au cœur des affaires du régime Sall.

Madame Intégrité doit également éclairer l’opinion sur les 200 milliards qu’elle a annoncé avoir recouvré dans la pseudo traque de Karim Wade. Un mensonge, à l’époque démenti par son propre camp. L’UJTL NATIONALE demande à Mimi des éclairages quant à ces questions et non du dilatoire et ses histoires mensongères cousues de fil blanc dont elle abreuve les sénégalais depuis Onze ans.

Enfin, nous répétons à l’opinion que nous sommes dans le même combat que toutes les forces vives de la Nation pour le respect de la constitution, contre l’instrumentalisation de la justice à des fins politiques, pour le respect des droits et libertés des personnes. C’est pour cela que nous avons toujours appelé à la création d’un front uni de l’opposition autour des valeurs que nous défendons tous pour un Sénégal meilleur. L’UJTL affirme que le PDS reste constant dans cette posture d’opposant au pouvoir qui nous empêche éthiquement de partager une quelconque plateforme avec Aminata Touré tout comme il nous est totalement impossible de partager un cadre de lutte avec Macky Sall. Nous estimons qu’ils sont signataire et co-signataire de tous les maux de ce pays. Nous ne choisissons pas une des 2 faces d’une même pièce.

Aussi, à titre illustratif, nous rappelons à l’opinion qu’un responsable politique, pourtant opposant au régime Sall depuis 2012 et qui n’a jamais eu à exercer de responsabilités dans le pouvoir de Macky SALL a été , dans un passé récent, récusé par nos partenaires et amis de Yewwi pour bien moins que ce que MIMI touré a eu à poser comme actes contre l’opposition pendant 11 ans.

Pour terminer, nous, jeunesse libérale, nous nous dresserons contre toutes les forces tapis dans l’ombre qui essaient de semer la zizanie dans le camp de l’opposition. Mimi tu es démasqué !!! Et pour ton information notre Candidat Karim WADE se présentera devant son peuple le 25 avril 2023 pour briguer le suffrage des Sénégalais à la magistrature suprême, avec le seul projet capable de développer le Sénégal en un temps record.

Fait à Dakar le 06 Mars 2023

L’UJTL NATIONALE