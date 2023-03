Projet Waqf bloqué…les maîtres coraniques en colère contre Alioune Ndoye

Alioune Ndoye, Ministre des pêches et de l'économie maritime

Les maitres de daara sont en colère contre le maire de Dakar- Plateau, Alioune Ndoye, qui, selon eux, a bloqué le projet de « Waqf public au profit des daara modernes ». Il s’agit concrètement de construire un immeuble waqf de 16 étages dont les revenus locatifs serviront à financer durablement le fonctionnement et le processus de modernisation des Daara. La mise en œuvre du projet a été confiée à la Haute Autorité du Waqf (HAW) et son financement de plus de 10 milliards de FCFA est acquis depuis le 17 avril 2022 auprès de la Banque Islamique de Développement (BID), rapporte le journal Le Témoin.

L’immeuble doit être construit sur l’ancien site de l’école Amadou Assane Ndoye à Dakar-Plateau. La Haute Autorité du Waqf est détentrice du titre foncier de ce site de 2273 m2 depuis 2019. Mais depuis trois ans, soulignent les maitres de daara dans un communiqué, ce projet a du mal à démarrer « à cause de certaines personnes qui ont décidé de le torpiller pour des raisons inavouées car n’ayant jusqu’ici donné aucune base légale pour le contrer. Récemment les médias ont fait état des blocages persistants, malgré les propositions de la Haute Autorité du Waqf visant à intégrer dans la phase de construction et d’exploitation de l’immeuble la jeunesse du Plateau, mais également la mise en place de projets waqf dont les revenus serviraient également à prendre en charge les mosquées et les daara du Plateau ».

Le document repris par le journal Le Témoin d’ajouter: « Cela dénote tout simplement une haine viscérale à l’endroit des écoles coraniques. Si nous les laissons faire, ces personnes à l’origine de ce blocage risquent d’atteindre leur objectif car la BID pourrait retirer son financement si le blocage n’est pas levé. Face à cette perspective plus que désastreuse pour l’image de l’Islam au Sénégal et celle de notre pays auprès du bailleur, nous, membres de la Fédération des associations d’écoles coraniques, avons décidé d’organiser aujourd’hui une journée de prières pour que ce projet que nous désirons tant voie le jour. La fédération met en garde solennellement toute personne qui serait tentée de le bloquer . Bigre, avec les chapelets de ces maîtres coraniques, Alioune Ndoye a intérêt à faire gaffe ! »