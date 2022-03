L’Ukraine demande au Sénégal d’héberger des réfugiés de leur pays

Nous tenons à vous informer que la ressource officielle « Prykhystok » (ABRI) a commencé à fonctionner : http://prykhystok.in.ua/ » , a écrit l’ambassadeur d’Ukraine au Sénégal sur sa page Facebook.

« C’est un message important pour les Ukrainiens qui sont arrivés au Sénégal, en Côte d’Ivoire, en Guinée, en Guinée-Bissau, en Guinée équatoriale, au Libéria, au Gabon et au Congo en raison de la guerre russe en Ukraine et qui cherchent un endroit où s’installer. Et aussi pour les citoyens du Sénégal, Côte d’Ivoire, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Libéria, Gabon et du Congo qui ont la possibilité d’aider à l’installation des Ukrainiens ou de les placer gratuitement chez eux.