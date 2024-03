L’UNIS invite Bassirou Diomaye Faye à s’opposer à la nomination de Macky comme envoyé de Macron

L’UNIS invite le président élu Diomaye Faye à s’opposer à la nomination de Macky Sall comme envoyé de Macron. C’est un affront diplomatique au Sénégal et une illégalité. Sa responsabilité est engagée contre ce forcing diplomatique qui ne sert que la France.

La présidence de la République du Sénégal a publié hier un communiqué informant de la prochaine prise de service du président Sall comme envoyé du 4P nommé pacte de Paris, une initiative lancée par le président Emmanuel Macron et dont la nomination du président Sall à ce poste a été actée en violation du mandat du chef de l’Etat sénégalais qui ne pouvait l’accepter en étant en exercice. Il l’a pourtant fait publiquement. Le communiqué informe que le président Sall a tenu hier, une réunion avec le secrétariat du pacte 4P. Ce communiqué est un rappel de l’affront national, doublé d’illégalité et d’inconvenance diplomatique de faire nommer le président en exercice du Sénégal par le président de la France, pour qu’il agisse sous ses ordres.

Le pacte 4P n’est rien de moins qu’une instance administrative de l’Elysée, sous les ordres de Macron pour servir les intérêts de la diplomatie française sur le plan international. Il n’est ni une instance internationale, ni une émanation d’une organisation internationale. La France cherche par cette initiative à se positionner comme le tuteur des africains en matière de captation de fonds internationaux et de réformes financières au moment où des pays de la zone CFA contestent son hégémonie. Dans ce contexte, des hommes comme Macky Sall joueront le rôle de représentants officieux de l’Afrique et de légitimation de cette hégémonie. Un ancien chef d’Etat du Sénégal ne devrait pas devenir un employé, envoyé ou secrétaire d’un autre chef d’Etat, dès la fin de son mandat. Abdou Diouf a dirigé une organisation internationale et non une instance administrative de l’Elysée. Le cas présent est un dérapage qu’il faut rattraper et corriger. C’est désormais la responsabilité du nouveau président élu Diomaye Faye, d’approuver ou d’apposer son véto à cette nomination en toute bonne diplomatie.

Le président français ne pourrait pas s’y opposer par réalisme pour les intérêts français et la relation avec le Sénégal. Dans tous les cas, l’élégance républicaine serait que le président Macky Sall sollicite l’avis préalable du président élu, au lieu de faire usage d’un communiqué pour annoncer sa prise de fonction prochaine. Il ne doit pas craindre des représailles et se réfugier sous la tutelle d’Emmanuel Macron comme envoyé du 4P.

Il est d’ailleurs impératif que le président Sall reste au Sénégal dans les 12 prochains mois. Le Sénégal devrait lui suffire comme refuge. ll doit conserver toute sa dignité et rester, au Sénégal, à la disposition du président élu dans les prochains mois pour l’éclairer sur les grands dossiers sensibles qui appellent des explications. Des décisions et choix devront être expliqués afin d’éviter leur judiciarisation. Tout n’est pas écrit, mais tout peut être géré par des échanges au sommet de l’Etat.

L’UNIS estime que dans le futur, Il nous faudra voter une loi de transition pour encadrer cette période importante de passation ainsi que les activités post présidence des anciens chefs d’Etat

Amadou Gueye, Président de l’UNIS