L’URD attire l’attention du gouvernement sur la situation dans la Falémé

La Direction politique exécutive(DPE) de l’Union pour le renouveau démocratique(URD) s’est réunie le mercredi 03 mars au siège du parti à Bopp, sous la présidence du secrétaire général du parti le camarade Diégane SENE, afin d’examiner l’ordre du jour suivant :

1-Vie du parti ;

2- situation nationale ;

3-Questions diverses ;

Après l’adoption de l’ordre du jour, le professeur Diégane SENE, secrétaire général du parti a attiré l’attention de la DPE sur l’importance du meeting de Pire qui aura lieu le dimanche 07 mai 2023. A cet effet, il a demandé l’implication de tous les membres de la DPE pour faire de cet évènement une réussite totale.

Abondant dans le même sens, M. Oumar SECK secrétaire général adjoint a rendu compte à la DPE des différents contacts qu’il a eus avec plusieurs cadres, jeunes et anciens du Renouveau dans le département de Tivauone et dans le reste du pays pour la redynamisation du parti. Ces contacts ont permis d’enrôler beaucoup de militants, mais aussi de sensibiliser en vue de leur remobilisation des responsables qui étaient devenus inactifs au niveau de leur base ou même qui nous avaient quittés pour d’autres horizons Il les a présentés à la DPE dont les camarades présents pour ce faire à la DPE tels que Mody KA ingénieur en planification, responsable de l’URD dans le département de Louga et Ameth SOW responsable des jeunes à Thiaroye sur Mer, tous venus reprendre service dans le parti notamment dans leurs bases respectives.

L’honorable député Oumar SECK, secrétaire général adjoint, s’est ensuite félicité de l’initiative prise par Ngary KA et Alassane BA, respectivement secrétaire général de la fédération départementale de Tivaoune et responsable de l’URD dans la commune de Mboro, représentant ladite fédération à la DPE. Ces derniers, en rapport avec la direction du parti, ont pris toutes les dispositions pour une bonne organisation de ce meeting qui, par ailleurs, consacre l’une des toutes premières sorties du secrétaire général et de la DPE dans cette localité. M. SECK a demandé à tous les responsables et aux militants du renouveau du département de Tivaoune de se mobiliser à l’occasion de ce grand rassemblement et a lancé un appel à tous les responsables de la DPE à faire de même pour accompagner le secrétaire général à cette manifestation.

Prenant la parole, le camarade Alassane BA, responsable du parti dans la commune de Mboro et représentant la fédération départementale de Tivaoune à la DPE a remercié le secrétaire général pour le soutien important qu’il leur a apporté dans le cadre des préparatifs de cette journée, et pour avoir répondu favorablement à leur invitation. Il a par ailleurs rassuré la DPE sur le bon déroulement des activités de préparation dans les différentes communes qui composent le département.

La DPE se félicite de tous les efforts fournis jusque-là par les organisateurs, et les encourage à maintenir le cap pour l’atteinte des objectifs qu’elle s’est fixée pour cette activité.

Elle suggère par le biais de docteur Fatou GASSAMA, présidente nationale du mouvement des femmes, de privilégier les visites de proximité et de continuer la sensibilisation des militants et sympathisants en prélude de l’évènement, afin de mobiliser toutes les forces vives du département. La DPE fait mention spéciale à madame Salla DIA présidente départementale du mouvement des femmes de Tivauone et ses camarades de leur engagement sans faille à côtés des hommes pour le succès de cet évènement.

Inspirées par les camarades de Tivauone, et après que le secrétaire général ait donné son feu vert quant à sa disponibilité à se rendre partout où il sera invité, les fédérations départementales de Guédiawaye, de Dakar de Keur Massar, de Linguère ainsi que les sages et les cadres du parti se sont toutes déclarées prêtes à le recevoir conformément à l’élan de remobilisation en cours un peu partout dans le parti.

La DPE se félicite de ce travail de massification et demande aux militants et responsables de rester alertes et mobilisés pour mieux préparer l’élection présidentielle du 25 février 2024.

Abordant le second point de l’ordre du jour, la DPE attire l’attention des pouvoirs publics sur la situation qui prévaut autour de la Falémé qui est aujourd’hui un enjeu environnemental et économique d’importance primordiale. L’URD les appelle à prendre toute la mesure de la situation et à protéger les intérêts de nos nationaux. Dans le même temps l’environnement doit faire l’objet de tous les efforts de protection possibles. Ces urgences nationales, existentielles plus que jamais, dépassent largement les compétences d’un seul département ministériel et appellent à l’action commune de tout un ensemble de ministères devant œuvrer ensemble pour leur trouver une solutions rapide et efficace. Aussi la DPE engage le gouvernement à créer d’urgence un comité interministériel avec une mission précise et clairement limitéé dans le temps pour régler cette question qui alimente le désarroi des populations. Elle encourage le président de la République et son gouvernement dans leurs efforts de promotion de l’équité territoriale qui vaut à cette partie du Sénégal de bénéficier de bien des infrastructures pour lesquelles ses populations se sont battues en vain depuis des décennies.

En questions diverses, la DPE a félicité le secrétaire général pour avoir pris toutes les dispositions nécessaires en rapports avec les autorités étatiques et universitaires, lors des obsèques de notre camarade le professeur Demba SOW, récemment arraché à notre affection. Elle présente par la même occasion ses condoléances à sa famille biologique, politique et universitaire et prie pour le repos de son âme. Elle présente également ses condoléances à madame Coumba KA et à sa famille, suite au rappel à Dieu de sa fille Djimby KA, et prie pour le repos de son âme.

Revenant sur le premier point de l’ordre du jour, docteur Fatou GASSAMA présidente nationale du mouvement des femmes de l’URD, a rendu compte à la DPE des différentes réunions des femmes de la coalition Benno Bok Yakaar, et de leur rencontre avec le président de la République. La DPE la remercie pour sa participation à ces rencontres et sa détermination dans la défense des intérêts matériels et moraux du parti au sein de la coalition.

Dans le même ordre d’idées, Mlle Ndèye BEYE responsable des jeunesses féminines du parti est revenue sur les rencontres qu’elles ont eues dans le cadre des jeunesses féminines de la mouvance présidentielle. Elle a demandé le soutien du parti pour la mobilisation des jeunes filles, en vue de la participation du parti à leur rencontre du 13 mai prochain au grand théâtre. La DPE la félicite et l’encourage à bien préparer cette importante rencontre en rapport avec les autres responsables de son mouvement des Jeunesses féminines du Renouveau.

Au terme de la réunion, une délégation de dix-neuf membres, composée essentiellement de membres de la DPE est constituée pour accompagner le secrétaire général du parti au meeting de Pire qui aura lieu le dimanche 07 mai 2023.

Fait à Dakar, le 03 mai 2023

La DPE.