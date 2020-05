Lutte contre le coronavirus à Kolda : L’eau fait défaut dans certains quartiers

ELHADJI MAEL COLY

Le constat est général et constant. Dans certains quartier de la ville de Kolda, l’eau des robinets n’est pas au quotidien. Dans ce contexte de guerre sanitaire contre la maladie du coronavirus, l’eau est une arme principale dans ce combat. Malheureusement ce liquide précieux ne coule pas à flot. Et ce sont des quartiers comme Montagne, Plateau, Sikilo zone bel air, zone lycée, sikilo ouest centre qui semblent souffrir le plus. Trop de coupure d’eau constatée dans ces quartier où les populations crient leur ras le bol. Pour s’approvisionner en eau, ces populations se ravitaillent à partir des puits traditionnels. Mieux, garçons et filles font des distances en charrettes, à vélo ou en moto, à la recherche de puits modernes à pompes. Le calvaire de ces populations est constant. Ce qui fait dire à Sassoum Leye Kouyaté qu’on ne peut pas combattre le coronavirus sans eau. D’où l’urgence pour SEN’Eau d’intensifier ses actions pour mieux satisfaire la clientèle. D’ailleurs de don côté, Sen’eau parle de travaux de réparation et de raccordement.