Ramadan…L’Armée distribue gratuitement du Pain

ŒUVRES SOCIALES DES ARMEES LA GRATUITE DU PAIN DANS LES CASERNES ET CITES

Pour exécuter la politique sociale du président de la République, Chef suprême des armées, le Cemga birame Diop a profité de cette période bénie du Ramadan pour aller au front…alimentaire ! En effet, depuis le début du Ramadan, des baguettes de pain sont gracieusement distribuées dans toutes les casernes de l’Armée. La même prodigalité est de mise dans les cités militaires comme les « Comico » de Yeumbeul, Mermoz, bambilor, Ouakam…bref, dans les camps et cantonnement implantés sur l’étendue du territoire national. Cette gratuité du pain produit par les boulangeries de l’Armée permet aux militaires, sapeurs-pompiers et gendarmes de rationnaliser leurs dépenses quotidiennes. Même les populations civiles habitant aux alentours des cités militaires en bénéficient. Souhaitons seulement que les « Ndiobènes » de l’Armée comme le Cemga birame Diop et le colonel Mactar Diop de la Dirpa ne soient pas tentés de prolonger le Ramadan. Ce rien que pour continuer à bénéficier gratuitement de… « mbourou » !

Source : le Témoin