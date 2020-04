Lutte contre le Covid-19 : Les mareyeurs exportateurs tendent le filet à l’Etat…

Le Collectif des Mareyeurs Exportateurs du Sénégal vient de se distinguer de si belle manière. L’ organisation dirigée par Madame Diallo Ramatoulaye a, ainsi, mis la main à la poche pour soutenir les actions de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall en offrant une somme symbolique d’un million de FCFA :” C ‘est vrai que depuis 2016, on nous a invalidé nos cartes professionnelles. Nous n’arriverons plus à travailler comme il se doit, dans la sécurité, dans les règles de l’art.Beaucoup d’entre nous travaille sous couvert de…Ce qui impacte négativement nos affaires .N’ empêche, nous avons jugé nécessaire de nous joindre à l’élan de solidarité national. Le pays est en guerre … sanitaire et nous devons apporter nos efforts à la riposte contre l’ennemi commun: le Covid-19. Sur ce,nous venons de donner en guise de contribution une enveloppe d’un million à notre ministre de tutelle par l’entremise de son directeur de cabinet, le très affable Monsieur Fodé Fall”,a avancé Madame Diallo. La Présidente du CMES ,de dégager des Perspectives :” Nous, nous sommes un maillon dédié exclusivement à l’exportation des produits de la mer .En dépit de nos difficultés ,de notre précarité nous n’ entendons jamais déserté le terrain citoyen, voire patriotique. En plus de ce geste que nous avons jugé si modeste, nous envisageons d’ autres actions sociales d ‘ envergure en faveur de la communauté des pêcheurs, de certaines, couches déshéritées et autres endroits insoupçonnées où se trouvent des niches de pauvreté.Nous avons un seul mot d’ ordre: combattre ensemble pour en finir avec cette méchante et pernicieuse pandémie à Coronavirus .Sur ce, nous resterons solidaires à toutes les actions de la Force Covid-19 mise en place par nos autorités.Nous demandons à tout le monde de respecter les règles d’hygiène et de propreté édictées par le Président et le personnel de la santé”, dira – t-elle ,au finish.