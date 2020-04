Guerre contre le Covid-19 : Chérif Mouhamed Aly Aïdara appuie les efforts de l’ État…

Chérif Mouhamed Aly Aïdara, guide de la Communauté chiite et ,non moins, Président Fondateur de l’ONG Institut Mouzdhir International,vient de se joindre à l’ élan de solidarité enclenché dans notre pays pour venir à bout de la pandémie à Coronavirus ou Covid-19. Le petit-fils du Prophète Mouhamed (PSL) a remis,hier,un important lot de matériels sanitaires ( gants,masques,gel hydro-alcoolique,etc.) au personnel de l’hôpital de Fann de Dakar ce,pour les accompagner dans l’âpre lutte contre le satané virus. »Par ce geste, nous entendons accompagner l’ État du Sénégal dans ses missions régaliennes.Nous sommes d’ avis qu’ on ne peut rien bâtir de durable sans une bonne santé. Notre conception de la citoyenneté est qu’ on doit être utile à notre nation,bref ,à l’homme. C’ est ce qui motive notre geste de ce jour.Nous devons dire que ces actions viennent s’ajouter à une longue liste de nos interventions en faveur de nos populations.A part le Sénégal,nous répétons ces mêmes gestes au Mali,en Côte d’ Ivoire,en Mauritanie et j’ en passe », a fait remarquer le religieux qui, de renchérir : « L’ humanité a toujours été éprouvée par de