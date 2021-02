Lutte contre les inondations : Démarrage de la phase 2 du PROGEP…à Keur Massar

La phase 2 du projet de gestion des eaux pluviales et du changement climatiques (PROGEP), visant à régler de manière définitive les contraintes liées aux inondations à Keur Massar, a démarré depuis le 16 janvier. Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, Oumar Gueye, a visité le chantier, hier, en compagnie du Directeur général de l’Agence de développement municipal (ADM), Cheikh Issa Sall.

Au total, 6 bassins d’écrêtage et de régulation des flux d’eau qui viennent de l’intérieur de Keur Massar seront réalisés, révèle ce dernier, repris par le quotidien national Le Soleil.

Un linéaire de 1,3 km sera fait par l’entreprise CSTP et 3 km par Henane Chine.

A la fin des travaux, en phase d’urgence, les zones qui jouxtent Keur Massar comme Aladji Paté, les HLM, etc., seront à l’abri des inondations.

La promesse a été faite par le chef de l’État, Macky Sall, à la suite des fortes pluies qui avaient provoqué d’énormes dégâts à Keur Massar, en septembre dernier.