Lutte contre les inondations : Le Sénégal cherche (toujours) la bonne stratégie

Après que le ciel a ouvert ses vannes ces dernières heures, la plupart des avenues de Dakar sont inondées. Pour­tant, l’Etat du Sénégal a investi 717 milliards 795 millions 562 mille 832 francs CFA dans la construction d’ouvrages de drainage et de stockage des eaux pluviales, la restructuration des zones inondables et le relogement des sinistrés, entre 2012 et 2022. C’est une révélation du coordonnateur du Projet de gestion intégrée des inondations au Sénégal (Pgiis), Madické Cissé.

«De grandes performances sont réalisées depuis 2012 dans le cadre du Plan décennal de gestion des inondations 2012-2022», a-t-il dit. M. Cissé parle évidemment des investissements faits dans le cadre du Plan décennal de gestion des inondations. «Ce plan a été exécuté à hauteur de 717 milliards 795 millions 562 mille 832 francs Cfa, avec la construction d’ouvrages de drainage et de stockage des eaux pluviales, pour plus de 200% du budget initial, la restructuration des zones inondables et le relogement des sinistrés», précise Madické Cissé dans les colonnes du journal Le Quotidien. Alors qu’il participait à un atelier de lancement «d’une étude de définition des mesures liées à l’alerte précoce et à la gestion efficace des infrastructures d’assainissement contre les inondations».

«L’étude que nous lançons, a pour objectif de doter l’Office national de l’assainissement du Sénégal d’équipements de surveillance des bassins de rétention des eaux pluviales et d’autres ouvrages d’assainissement, afin d’éviter des débordements et de mieux planifier les interventions de maintenance, grâce à la gestion de maintenance assistée par ordinateur, tout en assurant un suivi en temps réel des ouvrages avec un système d’information géographique», détaille-t-il. Il s’agirait d’un visuel pour permettre d’avoir un regard sur ces infrastructures, pour une meilleure lecture de la problématique.

«La gestion des inondations est pour l’Etat du Sénégal une priorité parmi tant d’autres, face aux exigences de résilience liées aux changements climatiques dont les effets sont de plus en plus perceptibles, a-t-il souligné. Cette démarche a pour objectif essentiel de capitaliser et de consolider les acquis obtenus durant ces dix dernières années en matière de gestion des inondations.»

Pour Blaise Faye, représentant de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas) au Pgiis, «cette étude sera pour l’Onas, qui est en quête d’amélioration de ses performances, une opportunité de plus pour hisser ses objectifs». «La fréquence des pluies exceptionnelles notées durant ces dernières années, du fait du dérèglement climatique, l’extension urbaine et la dynamique démographique, ainsi que les agressions constatées sur des voies d’évacuation des eaux pluviales appellent certes une poursuite des investissements de l’Etat, mais surtout un changement […] d’approche dans la lutte contre les inondations. C’est dans ce cadre que l’Etat du Sénégal, avec le concours de l’Agence française de développement et du Fonds vert climat, a lancé le Projet de gestion intégrée des inondations au Sénégal, avec quatre composantes majeures : la connaissance des risques d’inondations, la prévision des risques d’inondations, la réduction des risques d’inondations et la gouvernance d’un cadrage contre les inondations», souligne Madické Cissé.

Il faut savoir que le Comité de pilotage du Projet de gestion intégrée des inondations au Sénégal (Pgiis) a validé en novembre dernier, la cartographie des zones d’inondations afin de rechercher des solutions appropriées pour mieux développer la prévention des risques, et partant, les réponses opérationnelles efficientes à ce phénomène amplifié par les changements climatiques.

Il faut noter que c’est le 19 septembre 2012, lors d’un Conseil présidentiel, que l’Etat du Sénégal avait établi un Plan décennal de lutte contre les inondations (2012-2022). Le Président Sall avait annoncé que l’Inspection générale d’Etat (Ige) allait auditer ce Pdli qui avait englouti autant de milliards sans régler la question. Puis, il avait demandé un nouveau programme d’investissements massifs en matière d’assainissement (eaux pluviales), intégrant des projets et zones prioritaires, selon la cartographie nationale des inondations disponible.