L’UVS est officiellement devenue Université numérique Cheikh Hamidou Kane

L’Université virtuelle du Sénégal change de nom et devient Université numérique Cheikh Hamidou KANE. La décision prise par Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal, a été annoncée lors du Conseil des ministres du mercredi 18 janvier 2023.

Ce changement de nom marque un tournant important dans la vie de l’institution qui célèbre cette année ses 10 ans d’existence. C’est également un acte fort qui permet de mettre en lumière le parcours exceptionnel du parrain de la première université numérique publique du Sénégal. Ecrivain émérite et homme politique multidimensionnel, Cheikh Hamidou KANE, qui vient d’être désigné Grand prix du Chef de l’Etat pour les lettres, représente une référence pour plusieurs générations.

Il est un modèle chez qui les valeurs endogènes et d’ouverture cohabitent en parfaite harmonie. Il incarne, à lui seul, les sept valeurs d’engagement, d’équité, d’ouverture, d’agilité, de partage, de proximité et d’innovation qui définissent cette université qui porte désormais fièrement son nom.

L’Université numérique Cheikh Hamidou KANE, ex UVS, consciente de l’agilité dont ont toujours fait montre ses composantes, invite l’ensemble de la communauté à s’approprier ce changement pour poursuivre le développement de l’institution au niveau national et international, compte tenu notamment de son modèle pédagogique, de ses valeurs et de sa particularité d’université de proximité au service des communautés.

Par ailleurs, la nouvelle identité graphique assortie d’un logo sera communiquée officiellement par les voies autorisées et à travers les canaux institutionnels, à tous les acteurs et partenaires de l’institution et à l’opinion publique.