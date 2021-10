Lynché sur les réseaux sociaux : Decroix vole au secour de Thierno Bocoum

Le leader du mouvement Agir est la cible de toute sorte d’attaque ces jours-ci. Thierno Bocoum est sujet à toute sorte d’attaque sur les réseaux sociaux. Certaines mauvaises langues sont mêmes allés jusqu’à l’accuser de la mort de l’un de ses enfants. Selon Mamadou Diop Decroix « aucune cause ne saurait justifier ce type de dérives ».

« Nous nous élevons avec la dernière énergie contre le lynchage médiatique qui a frappé notre jeune frère Thierno Bocoum ces jours derniers. Thierno, un opposant conséquent au régime de Macky Sall, dont j’ai pu mesurer, dans des conditions particulièrement difficiles, l’engagement patriotique, l’attachement aux valeurs démocratiques et le courage physique.

Lorsqu’on a vécu ce drame innommable dans lequel il a perdu son fils à Thiès il y a quelques années, on ne peut qu’être atterré par les propos qu’on balance allégrement sur les réseaux sociaux rien que pour blesser, pour démolir la personne de Thierno. Aucune cause ne saurait justifier ce type de dérives. La lutte pour la Démocratie et les libertés ne saurait être détachée de la lutte contre de telles dérives. Il faut que tous les démocrates et les patriotes de ce pays se mobilisent autour d’initiatives concrètes pour barrer la route à ce phénomène.

Compassion et solidarité au combattant Thierno Bocoum », a écrit Decroix sur Facebook