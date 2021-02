MAC de Diourbel : Un prisonnier s’évade en pleine nuit

Une affaire sensible est gérée discrètement par les autorités, depuis des jours ! Il s’agit de l’évasion spectaculaire d’un prisonnier de la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Diourbel. Les faits se sont déroulés dans la nuit du samedi dernier. Et le fugitif était introuvable jusqu’à hier vers 22 heures, rapporte Source A dans sa parution de ce mercredi.

Le journal rappelle que l’homme en cavale a été interpellé, au mois de décembre dernier à Touba, par les éléments du Poste de Police de “Gouye Mbinde”. Jugé au tribunal de grande instance de Diourbel, Fallou Ndiaye a été condamné à 02 ans de prison ferme. Mais il a réussi à se faire la malle.