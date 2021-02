Alioune Tine : « Eviter le basculement brutal du Sénégal vers l’inconnu »

Dans un communiqué rendu public, le Think Tank Afrikajom Center, dirigé par Alioune Tine, se dit être préoccupé par les développements notés ça et là dans le feuilleton Sonko-Adji Sarr.

« Le Think Tank Afrikajom Center exprime sa grave préoccupation par rapport aux développements que prend l’affaire « Sonko-Adji Sarr » sur la démocratie, l’État de droit et la crédibilité des institutions publiques (Justice et Parlement) et par rapport à la stabilité et à la paix civile.

Au moment où la pandémie Covid-19 fait de plus en plus de victimes au plan sanitaire et de plus en plus de précarité économique et sociale, loin de faire solidarité et unité, toute l’attention de la société est focalisée sur l’affaire « Sonko-Adji Sarr » qui est en train d’empoisonner le climat social et de créer un horizon politique de moins en moins certain », a regretté Alioune Tine.

Par ailleurs, le membre de la société civile dénonce les brutalités policières et les détentions tous azimuts visant à démanteler le parti Pastef et les appels à la violence politique. Alioune Tine met également en garde les acteurs politiques sur les risques de violence qui pourront conduire le pays vers l’impasse.

Dans la note, Afrikajom Center « met en garde toutes les parties concernées sur les risques de l’ancrage d’une violence politique dans la durée, de leurs effets sur le vivre ensemble et l’unité nationale, pire risque de conduire le pays vers l’impasse ». Et « dénonce les brutalités policières, les arrestations et les détentions tous azimuts visant à démanteler le parti Pastef ».

Afrikajom Center dénonce également les appels à la violence politique, quelles que soient leur nature et leur provenance. « Le Sénégal est un pays fragile et vulnérable comme la plupart des pays de l’Afrique de l’ouest, sa principale ressource qui a garanti sa stabilité reconnue, c’est le respect de la démocratie, de l’État de droit et des libertés publiques qui ont permis à ceux qui gouvernent le pays aujourd’hui d’être au pouvoir par une alternance démocratique et pacifique. Tous les citoyens du Sénégal sont appelés aujourd’hui à défendre, protéger et renforcer ces acquis pour la paix civile et le vivre ensemble », a souligné le président d’Afrikajom Center.

Alioune Tine et Cie appellent solennellement toutes les parties impliquées à la retenue et à l’apaisement.

« Afrikajom Center invite le Président de la République Macky Sall à user de toute son autorité et des pouvoirs qui lui sont reconnus par la Constitution pour mettre immédiatement un terme à la situation politique délétère, tendue et stressante et surtout de restaurer la crédibilité des institutions publiques, des libertés fondamentales et des droits de la personne humaine de plus en plus menacés dans ce pays. Tout doit être fait par le Président Macky Sall pour le retour de la paix civile, de la sérénité et du dialogue politique sincère ».

Avant d’inviter tous les Partis politiques de l’opposition comme du pouvoir à lancer un appel à leurs militants de nature à apaiser la situation et à faire éclater la vérité et la justice.

Pour conclure, Afrikajom Center salue l’appel des cent deux (102) universitaires pour le respect de l’État de droit et invite « les éditeurs et patrons de presse, les juges, les Chefs religieux, les centrales syndicales et tous les citoyens du pays à agir immédiatement pour éviter le basculement brutal du Sénégal vers l’inconnu », conclut le communiqué signé par le président Alioune Tine.