Macky a encore « tué » Amadou Ba…Les sales coups de l’APR

L’ancien président de la République, Macky Sall, ne lâche pas du tout son ancien premier ministre, Amadou Ba. Après l’humiliation infligée à son candidat à la présidentielle de mars 2024, l’on pensait que Macky Sall allait enterrer la hache de guerre. Que nenni ! Macky Sall a continué à mettre des bâtons dans les roues d’Amadou Ba. Xibaaru va vous montrer comment Macky Sall a œuvré pour qu’Amadou Ba n’obtienne pas un groupe parlementaire et quelles sont les responsables politiques de l’APR qui l’ont aidé à assouvir ses sales besognes. Voici les sales coups de Macky contre Amadou Ba.

La commission nationale de recensement des votes se réunit ce mercredi, 20 novembre, à partir de 10 heures, à la salle 4 du palais de justice de Dakar pour proclamer les résultats des élections Législatives anticipées. Les premières tendances issues des urnes sont largement favorables au Pastef. Le parti au pouvoir dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko a raflé 41 départements sur les 46 que compte le Sénégal. Pastef est ainsi crédité de 131 députés contre 16 pour Takku Wallu de l’ancien Président Macky Sall et 7 députés pour la coalition Jamm ak Njariñ de l’ancien Premier ministre Amadou Bâ.

Et pourtant les premiers sondages donnaient une avance considérable de la coalition Jamm Ak Njariñ de Amadou Ba sur Takku Wallu de Macky Sall. Les coalition Samm Sa Kaddu de Barthélémy Dias et Jamm Ak Njariñ d’Amadou ba devançaient celle de Macky Sall. L’absence de Macky Sall était un véritable handicap pour sa coalition qui traînait les pieds. Et comment dans le dernier tournant des Législatives, la coalition de Macky Sall a pu effectuer une remontada et avec quels arguments convaincants ?

Macky Sall s’est encore adonné à des pratiques non conventionnelles pour passer devant les deux autres coalitions. Macky Sall savait que plusieurs maires de communes qui étaient sous la coupole de l’Alliance pour La République étaient passés dans le camp d’Amadou Ba. Lors du lancement de la « Nouvelles Responsabilité » d’Amadou Ba au King Fahd, plusieurs maires avaient prêté allégeance à l’ancien premier ministre. Et Macky Sall savait que c’était l’appât du gain qui les faisaient transhumer. Alors il va mettre en action deux de ses plus fidèles serviteurs qui sont très « liquide » pour les faire retourner.

Farba Ngom, le maire des Agnams et l’ancien ministre et ancien président du Conseil Economique Social et environnemental (CESE), Abdoulaye Daouda Diallo, vont sillonner les localités de tous les maires déclarés partants avec des projets pour leurs localités et des enveloppes « bourrées » pour les responsables. Plusieurs maires ont succombé aux tentations de l’APR et ont délaissé Amadou Ba sans l’informer. Plusieurs responsables de la coalition Jamm Ak Njariñ ont tiré sur la sonnette d’alarme en vain.

« Farba Ngom s’est permis, avec l’argent sale qu’il détient, de venir faire du blanchiment de capitaux à Nabadji Civol en achetant tout le monde. A titre d’exemple, dans cette commune, il a eu à offrir 13 forages, 14 ambulances sans compter le nombre de véhicules offerts aux personnes qu’il a achetées. Il y a eu un achat de conscience massif », a fustigé le responsable de la coalition Jamm Ak Njariñ, Abdoulaye Sally Sall, sur la Rfm. Si les alertes d’Abdoulaye Sally Sall sont arrivées en retard aux oreilles d’Amadou Ba, ce dernier savait ce que Macky Sall tramait dans son dos.

Amadou Ba savait depuis le début que Macky Sall informait ses adversaires sur certains dossiers qui pouvaient le compromettre. Malheureusement ces dossiers étaient des faux et ils terminaient à la poubelle. Les autorités en place n’ont aucun dossier sur Amadou Ba. Si Sonko avait des dossiers contre Amadou Ba, il les aurait publiés et transmis depuis longtemps au procureur comme c’est le cas pour Mame Mbaye Niang, Lat Diop et Doro Gaye. Macky souhaitait le pire pour Amadou Ba. Il a réussi à retourner des politiciens qui étaient prêts à soutenir Amadou Ba. Et aussi des militants et sympathisants de Samm Sa Kaddu. Il a utilisé des millions et deux porteurs de valises pour réaliser son exploit.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn