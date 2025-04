Voilà ce qui bloque la délivrance des cartes nationales de presse

Le député Guy-Marius Sagna a interpellé le ministre de la Communication sur les lenteurs dans la délivrance de la carte nationale de presse. Il lui demande les causes et la date à laquelle la situation va se décanter, soulignant qu’il a été saisi de cette question par des journalistes qui attendent leur sésame plus d’un an alors qu’ils ont accompli les formalités requises.

En attendant la réponse de la tutelle, Source A avance que la commission de délivrance est confrontée à un problème de trésorerie. La structure commande l’impression des cartes avec la partie des fonds de l’Aide à la presse qui lui était destinée.

Malheureusement pour Daouda Mine, le président de la commission, et Cie, cette subvention de l’État allouée annuellement aux médias n’est tombée ni en 2024 ni en 2025.