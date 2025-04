Le plan de Sonko pour relancer Air Sénégal

Après avoir pris les commandes d’Air Sénégal, en août 2024, le nouveau directeur général, Tidiane Ndiaye, a très vite donné un coup de pied dans la fourmilière. L’organigramme, les lignes, les effectifs, entre autres points de fragilité, selon le diagnostic du patron, subissent un redimensionnement. À ces mesures urgentes destinées à freiner l’hémorragie financière qui menaçait sa survie, devait suivre un plan de relance censé permettre, enfin, l’envol du pavillon national lancé en 2018. Celui-ci a été adopté jeudi dernier en Conseil interministériel.

Air Sénégal n’était pas le seul sujet au menu de la réunion présidée par le Premier ministre, Ousmane Sonko. Il était question aussi de l’AIBD. Au total, rapporte Le Soleil dans son édition de ce weekend, concernant ces deux entités, «une vingtaine de décisions d’ajustement et de réorientation stratégique visant à faire du Sénégal un véritable hub aérien ont été annoncées».

Pour Air Sénégal, cinq mesures retiennent l’attention. Le gouvernement promet l’apurement de ses dettes d’exploitation en juin prochain au plus tard. Objectif : «rétablir un climat de confiance avec les partenaires du Sénégal et redonner un nouveau souffle à la compagnie aérienne nationale», selon Le Soleil.

Aussi, il est prévu «la reconstitution des fonds propres du pavillon sénégalais pour 16 milliards de francs CFA» et le «redimensionnement» de son réseau et de sa flotte, avec en prime l’établissement de «partenariats stratégiques». «Ousmane Sonko a également invité les ministres des Transports aériens et des Finances à finaliser ‘dans les meilleurs délais’ le projet d’acquisition et de déploiement des aéronefs de type L410NG, conformément aux termes du contrat commercial et de la convention de financement qui lient l’État du Sénégal et les partenaires techniques et financiers (constructeur, banque)», renseigne le quotidien public.

Air Sénégal se doté d’une filiale dénommée Air Sénégal Express. C’était dans le circuit. Aucune date précise n’a été annoncée, si l’on s’en tient au récit du Soleil. «Cette nouvelle entité vise à renforcer la desserte à l’intérieur du pays et vers les États limitrophes», précise la même source. Qui informe, reprenant le Premier ministre, que le capital de cette société sera ouvert au secteur privé national, «marquant ainsi une volonté de renforcer le partenariat public-privé dans le secteur des transports».