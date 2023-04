Macky a enrichi Idy…fauché en 2019, il redevient milliardaire

Personne ne sait à quoi joue Macky Sall ? Il s’est séparé avec fracas de plusieurs de ses meilleurs collaborateurs pour enrôler Idrissa Seck en 2020. Et quand ce dernier intégrait la mouvance présidentielle, il était fauché et endetté selon plusieurs sources. Aujourd’hui, après plus de 2 ans passés à la tête du CESE, l’homme Idrissa Seck repart avec un pactole de guerre pour convoiter le fauteuil de celui qui l’a repêché de la galère. Idrissa Seck se débarrasse des chaînes de la mouvance présidentielle et largue les amarres vers 2024. Il va combattre Macky, son bienfaiteur…avec son argent.

Macky Sall a fait de Sonko un monstre politique. Il l’a pris comme simple président de Syndicat pour en faire un potentiel présidentiable à cause de nombreuses erreurs de calculs politiques. Et comme si cela ne suffisait pas, Macky va chercher Idrissa Seck qui était fauché comme un rat d’église après la présidentielle de 2019 et en fait un Président d’institution avec un budget à milliards et une caisse noire.

Après plus de deux ans passés à la tête de cette institution, Idy retourne d’où il vient (opposition) pour combattre à nouveau celui qui l’a enrichi. Il a déclaré à qui veut l’entendre avant sa démission que ce qu’il gagne par jour, peut payer un ministre. Idrissa Seck s’est considérablement enrichi. Ses ministres aussi, ont quitté le gouvernement avec un pactole colossal. Ils vont engraisser le parti Rewmi qui n’avait plus un kopeck dans ses caisses. Les cotisations au parti étaient interrompues et les cartes orange ne se vendaient plus…

Si Yankhoba Diattara quitte le juteux ministère des Sports après des succès pour suivre Idrissa Seck dans une nouvelle aventure, c’est qu’il a les poches pleines. Idem pour le ministre Aly Saleh Diop qui avait le ministère de l’Elevage. Ils partent les poches pleines, et maintenant déclarent la guerre à Macky Sall qui a agi comme s’il ne voyait tout çà venir. Pourtant, des responsables de la mouvance présidentielle ne cessaient d’alerter le Chef de l’Etat sur la tortuosité d’Idrissa Seck.

Tout le monde savait qu’Idrissa Seck avait rejoint Macky Sall uniquement parce qu’il voulait se refaire une santé financière. Il s’est enrichi et avec lui des responsables de son parti. Tout le monde sait que les caisses de Rewmi étaient vides. Mais ce parti est redevenu bancable. Il y a quelques jours, Macky Sall recevait en présence d’Idrissa Seck, les femmes de Rewmi, à qui il a offert 50 millions FCFA.

Macky Sall permet à Idrissa Seck de mener sans difficulté financière sa campagne électorale en 2024. Il a financé celui qui le trahit actuellement. Macky Sall sur ce coup-là, s’est fait avoir comme un bleu par celui qui se vante de s’être enrichi tellement qu’il peut payer des ministres. Idrissa Seck doit être audité si seulement ce qu’il dit est vrai. Il a occupé la présidence du CESE en amenant un personnel pléthorique dans son cabinet. C’était la bamboula au CESE pour des responsables de Rewmi. Ils partent de cette institution les poches pleines.

Idrissa Seck s’est moqué de tout le monde. Il n’a apporté aucune réforme majeure à la tête du CESE sauf qu’il s’est enrichi pour pouvoir participer à l’élection présidentielle de 2024. C’est avec l’argent de sa caisse noire qu’Idrissa Seck va se présenter devant les Sénégalais pour solliciter leur suffrage. Idrissa Seck déclarait en 2007 qu’il s’était enrichi avec l’argent de la caisse noire de la présidence de la République que lui avait confié Me Abdoulaye Wade. Et c’est avec cet argent qu’il a mené sa campagne en 2007. Et pour 2024, cette fois-ci, c’est encore avec l’argent d’une caisse noire qu’il battra campagne.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn