Macky a supprimé la disposition transitoire de son…troisième mandat

La disposition transitoire qui devait permettre à Macky de briguer un second mandat de 5 ans a été supprimé par…lui-même et son ancien ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall.

Cela ne peut être qu’une répétition. Mais personne ne peut le rejeter que le leader de la musique sénégalaise, Youssou Ndour est une star planétaire. Quelle belle inspiration par ce dernier dans un de ses tubes lorsqu’il sort ces propos, Ô combien pleins de sens ! « Lamb bou fi amoon daw, verdict bi la niouy xar ba tey… man doumaay combiin bëree… » (On n’attend que le verdict du combat qui vient de se dérouler… Je ne fais pas partie des tricheurs de l’issue d’un combat).

Tenez-vous bien, il se déroule présentement au Sénégal, comme prémonitoire, le très inspiré Youssou Ndour évoquait à travers on si célèbre tube. Le Sénégal, sous le régime du Président Macky Sall, pour mettre un terme à ce débat entretenu cyniquement sous Me Abdoulaye Wade, qui contre vents et marées, et au prix de répressions sanglantes, a fait une entorse à la Constitution en faisant le coup de force de se présenter à un troisième mandat, a su dire non à ce dernier.

Malgré son coup de force scandaleux, Me Abdoulaye Wade a été laminé lors de l’élection présidentielle de 2012. Malgré qu’il a reconnu sa défaite au soir du deuxième tour de cette élection présidentielle, Me Abdoulaye Wade pour son acte de forcer en se présentant pour un troisième mandat à l’élection présidentielle, est sorti par la petite porte.

Triste pour cet homme présenté comme étant un chantre de la démocratie partout à travers le monde.

Décidément ceux qui veulent pousser le Président Macky Sall, malgré l’adoption d’une nouvelle révision de la constitution qui ne laisse aucune possibilité à ce dernier de se présenter à un troisième mandat, à tenter le coup de force.

Cette révision de la constitution en 2016 a supprimé toutes les dispositions transitoires de l’article relatif au mandat du président surtout cette disposition qui avait permis à Wade de se présenter pour un troisième mandat : « Le président termine son mandat en cours »…Macky ayant supprimé cette disposition a coupé la passerelle qui lui aurait permis de prétendre à un second mandat de 5ans. Car sans cette disposition, le mandat de 7 ans (2012-2019) est considéré comme le premier et le mandat de 5 ans (2019-2024) est le dernier…

Le Président Macky Sall ne pourra donc se présenter à un troisième mandat en 2024. Que s’arrête la mascarade !

Troisième mandat présidentiel : Les intrigants de l’APR remis à leurs places par le Pr Ngouda Mboup

D’ailleurs une bonne réponse qui semble rabattre le caquet au ministre Mbaye Ndiaye, larbin à ce sujet, vient d’être portée par le Pr constitutionnaliste Ngouda Mboup qui, invité de Soir d’Info de la TFM, explique pourquoi le manque de disposition transitoire ne donnait pas droit à Macky Sall de se présenter à un troisième mandat.

Selon le Constitutionnaliste, la disposition transitoire sous Me Abdoulaye Wade voulait que le Président de la République terminât son mandat en cours. Mieux, a ajouté Ngouda Mboup, dans la révison Constitution adoptée par voie référendaire sous Macky Sall, toutes les dispositions transitoires ont été supprimées. Ainsi le fait que « nul ne peut faire deux mandats constitutifs » prend effet immédiat. Voilà qui doit mettre un terme à ce débat franchement inutile dans toute démocratie sérieuse et qui ne soit d’opérette.

