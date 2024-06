Macky a trahi Wade, ABC, MIMI, Amadou Ba, les généraux Moussa Fall et Kandé et…la presse

Cet homme est dangereux. Il a trahi presque tous ceux qui l’ont côtoyé. Et en fin de parcours, il trahit le pays qui lui a tout donné. Voici comment on peut décrire Macky Sall, l’ancien Président du Sénégal devenu « Envoyé spécial » du Président Français dans le monde. Il a la trahison dans le sang. Si Macky n’est pas un descendant de « Judas l’Iscariote », il doit en être un disciple. En 40 ans de vie politique, il a trahi tous ceux qui ont fait sa promotion et ceux qui l’ont soutenu mais aussi tous ceux qui ont cru à lui et qui l’ont aimé. Voici les pires trahisons de Macky Sall.

La trahison pour Macky est un signe de sa forte personnalité et de sa confiance en soi. Il aime faire du mal à ceux qui lui font du bien.

Il a commencé par mettre au gnouf le fils de celui qui fait de lui un milliardaire. N’est-ce pas Macky Sall qui disait que sa fortune venait en partie de Me Abdoulaye Wade ? Mais cela ne l’a pas empêché de jeter Karim Wade en prison puis de l’envoyer en exil. Karim Wade s’est exilé dans des conditions humiliantes pour lui au Qatar. Macky Sall l’avait voulu ainsi afin de dégrader son image.

Son ami et frère d’armes, Alioune Badara Cissé a été humilié après 6 mois et 25 jours dans le 1er gouvernement de Macky Sall en 2012. Alioune Badara Cissé était l’un des grands soutiens de Macky Sall combattu au Parti démocratique sénégalais (PDS). C’est pourquoi, tout comme Macky Sall, il a quitté le PDS pour créer l’Alliance pour la République (APR). Ainsi Alioune Badara Cissé a préféré renoncer aux privilèges dus à l’exercice du pouvoir pour le suivre. Macky a humilié ABC 6 mois après son accession au pouvoir.

Mimi Touré a été la personne la plus trahie par l’ancien président. Évincée de la Primature, Mimi rejoint la présidence puis le CESE. Macky la dépose au profit de son pire ennemi, Idrissa Seck. Ensuite revenue au sommet après un gros travail à la base, Mimi conduit victorieuse la liste BBY aux législatives. Macky l’abandonne au bas du perchoir au profit d’un protégé de la famille Faye-Sall, l’actuel président de l’Assemblée Nationale.

Ensuite, Macky ne s’arrête pas là. Il persécute Mimi jusque dans les parrainages et sabote sa candidature à la présidentielle. C’est comme si, il était indiqué que Mimi Touré était l’ennemie numéro 1 de Macky Sall. Macky Sall l’a combattue jusque dans ses derniers tranchements. Mimi Touré n’a eu d’autre choix alors que de rejoindre le camp de l’opposition, celle dite radicale pour combattre elle aussi à son tour Macky Sall.

Mais avant Mimi Touré, il y a eu la cas Aminata Tall. Avant que Macky Sall ne soit persécuté au PDS, Aminata Tall avait été elle aussi humiliée au sein de ce parti. De guerre lasse, Aminata Tall avait fini par se mettre en marge des activités du PDS. C’est pourquoi, dès que Macky Sall a quitté le PDS pour créer son propre parti et se lancer dans une aventure de conquête du pouvoir, Aminata Tall n’a pas hésité une seconde à le rallier. Après son élection, il avait nommé Aminata Tall secrétaire générale de la Présidence de la République puis Présidente du CESE. De la pire des façons, il s’est par la suite débarrassé d’elle.

Le cas Amadou Ba reste la trahison la plus absurde mais aussi la plus abjecte. Macky choisit Amadou Ba comme son candidat à la présidentielle mais finit par soutenir le candidat de l’opposition. Ces actes de l’ancien président sont aux antipodes des sciences politiques. Du jamais vu dans le monde politique. C’est dire que Macky Sall a trahi beaucoup de ses compagnons de route, tout cela au profit de la famille Faye-Sall.

Il y a ensuite les trahisons de ceux qui ont contenu les rebelles de Casamance et les manifestants qui voulaient prendre le pouvoir par la rue. Les généraux Moussa Fall et Kandé ont été trahis par l’ancien locataire du Palais. Ce dernier a négocié pour lui et sa famille et a abandonné tous ces hommes qui se sont battus dans les forêts de la Casamance et dans les rues du Sénégal pour maintenir la paix.

Le général Kandé alors qu’il était commandant de la zone Sud (Comzone) couvrant toute la Casamance, il a été celui qui a causé le plus de dégâts dans les rangs du MFDC. Le général Kandé avait presque fini de réduire à néant le MFDC. Durant tout le temps où il était en Casamance, il a su démontrer qu’il est un homme de terrain. Hélas, cet homme a été abandonné à son sort par l’ancien président Sall face au nouveau régime qui cherche à se débarrasser de lui en le mettant au frigo en le nommant attaché militaire de l’ambassade du Sénégal en Inde.

Le général Moussa Fall est un homme qui aurait mérité respect, considération et reconnaissance de la part de l’ancien Président de la République. Alors que le Sénégal vivait les moments les plus troubles de son histoire et que le pouvoir était pratiquement dans la rue, le général Moussa Fall et ses hommes ont pu faire face. Stratège, Moussa Fall a réussi à étouffer toutes les manifestations organisées à Dakar et à l’intérieur du Sénégal pour sécuriser le pouvoir et le Palais.

Et la trahison ultime de Macky Sall est envers la presse…Macky Sall a réussi à berner toute la presse nationale lui faisant croire qu’il avait épongé tous ses arriérés fiscaux. Ce qui n’en est rien. Macky Sall a roulé dans la farine tous les organes de presse qui croyait à l’effacement de leurs dettes fiscales.

