Macky au Palais…Marème Faye à « l’Assemblée » : c’est le 3ème mandat

Avec l’arrivée du cousin de de la Première Dame à la tête de l’Assemblée nationale du Sénégal, c’est la belle-famille du Président de la République Macky Sall qui occupe le poste de seconde personnalité de l’Etat du Sénégal. Avec son mari au Palais et un membre de sa famille au perchoir de l’Assemblée nationale, Marième Faye Sall est devenue la femme la plus puissante du Sénégal avec les pieds au Palais, la main sur le gouvernement et les yeux au Parlement. Omniprésente, la première Dame remet en selle la Dynastie Faye-Sall pour préparer le 3ème mandat…

Que ne verra-t-on au Sénégal sous le règne du Président de la République Macky Sall ? Le Sénégal est tombé sous le règne de la dynastie Faye-Sall. Ce que veut la Première Dame est tout simplement exaucé. On ne contrarie pas Marième Faye Sall sous peine d’être sanctionné dans l’actuelle République. C’est Marième Faye Sall qui dicte tout. Elle décide que son époux doit se présenter à un troisième mandat consécutif comme Président de la République du Sénégal, et sera ainsi sa volonté…

Marième Faye Sall est devenue la dame la plus puissante du Sénégal, depuis que son époux a été élu Président de la République. Pourtant, Macky Sall ne l’a été que parce que les Sénégalais voulaient opérer une rupture avec certaines pratiques qui avaient cours jusqu’ici au Sénégal. Hélas, c’est devenu pire au Sénégal. Dans ton CV, il faut tout simplement que cela soit imprimé « membre de la famille de Marième Faye » ou que tu bénéficies de son soutien pour avoir tous les privilèges.

Un parfait inconnu de la scène politique, en l’occurrence Amadou Dame Diop vient d’être élu Président de l’Assemblée nationale. Personne ne le connaissait sur la scène politique nationale. Amadou Dame Diop ne s’est jamais montré sur la scène politique, pour affronter l’opposition au Sénégal, et se mettre en exergue. Seulement Marième Faye Sall et les faucons du Palais ont décidé qu’il soit la deuxième personnalité du Sénégal, en l’imposant à la tête de l’Assemblée nationale.

A présent, c’est la famille présidentielle qui cherche à décider de tout ce que veut la nation sénégalaise. Le Sénégal est devenu un « fief » sous la dictée du bon vouloir de la famille Faye-Sall. La famille de Marième Faye Sall qui agit avec la connivence des faucons du Palais, veut avoir la mainmise sur tout au Sénégal. C’est sous cette pression familiale que leur cousin est propulsé à la tête de l’Assemblée nationale, au détriment de Mimi Touré.

Peu importe pour Marième Faye Sall et sa famille, le peuple sénégalais est souverain et traduira sa volonté à travers les urnes. La dynastie Faye-Sall n’est imbue que par sa seule volonté de faire perpétuer au Sénégal, le règne de Macky Sall et consorts. C’est comme si, un coup d’Etat électoral qui ne s’effectuera jamais au Sénégal, tant le peuple est déterminé sur cette question, se profile pourtant à l’horizon. La peine est véritablement perdue.

Macky Sall doit vraiment travailler pour quitter en beauté le pouvoir au Sénégal. Pour que cela soit fait, il est temps que les membres de sa belle-famille ne soient conduits à certains postes, alors qu’ils ne disposent de compétences requises. Mais, dans certains cas, il s’agit ni plus ni moins que de provocation à l’endroit du peuple sénégalais. En faisant porter certains individus, membres de la famille présidentielle à des postes stratégiques, ce n’est que la voie ouverte pour que Macky Sall se présente à un troisième mandat consécutif à l’élection présidentielle en 2024, alors que la Constitution le lui interdit formellement.

Le peuple sénégalais est loin d’être dupe. Il l’a démontré jusqu’ici. Tous ces genres de manœuvres sont tout simplement voués à l’échec. Les Sénégalais se coupent davantage du régime du Président de la République Macky Sall. Comme ils l’ont démontré avec Wade qui n’avait impliqué dans son pouvoir que son fils, en le sanctionnant à la présidentielle, ils n’épargneront pas Macky Sall qui associe à son pouvoir, son frère, ses oncles, son beau-frère et maintenant son beau-cousin…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn