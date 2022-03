Macky (aussi) condamne les propos d’Imam Sall

Après les autorités catholiques, le président de la république, Macky Sall a aussi condamné avec fermeté les propos offensants de l’imam Lamine Sall sur Walf Tv. Le chef de l’Etat qui s’est réagi sur cette affaire, ce mercredi, en conseil des ministres, a ainsi invité le Ministre de la Communication et le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) à rappeler aux médias et organes de presse, leurs rôles et responsabilités majeurs dans la préservation des valeurs de la République et la consolidation de la concorde nationale, conformément aux prescriptions des cahiers de charges qui leurs sont opposables.