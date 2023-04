Macky « coupe » la parole à Sonko…Pastef en danger

Macky réduit Sonko au silence…l’appareil communicationnel de Pastef démantelé

Ousmane Sonko est bien silencieux pour le leader de l’opposition radicale. La bataille pour 2024 fait rage, le président Macky Sall multiplie les vagues d’arrestations, la question du troisième mandat est devenue une menace pour la stabilité du pays. Et le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est noyé dans un silence de cimetière. Mais le maire de Ziguinchor n’a pas choisi de se taire volontairement. On l’a condamné au silence forcé.

Le procès dans l’affaire Prodac a envoyé Ousmane Sonko à terre. Condamné pour diffamation à une peine de deux (2) mois avec sursis et 200 millions d’amende, il a adopté la stratégie du perroquet malade. Déclaré malade, le maire de Ziguinchor est devenu aphone. Plus personne n’entend Sonko. Même lors de la célébration du 4 avril, il a décliné l’invitation des forces de défense et de sécurité. Un silence qui intervient au moment où Mame Mbaye Niang a décidé de faire appel. Stratégie ou peur ? Xibaaru va tenter de répondre à cette question.

Ce silence de Sonko démontre clairement que Macky Sall a pris le dessus. En effet, le Chef de l’Etat a réduit le principal parti de l’opposition au silence. Pour se faire, Macky a coupé la tête du serpent. Toutes les personnes qui symbolisaient la communication de Pastef ont été mises sous silence. Ces personnes sont soit arrêtées, soit mises sous contrôle judiciaire. Ce qui freine considérablement l’expansion de ce parti. Cela pourrait justifier le silence inquiétant du maire de Ziguinchor coupé de son appareil communicationnel.

Cet appareil de communication a réussi à s’implanter sur les réseaux sociaux. Et grâce à certains journalistes, il a aussi réussi à prendre ses marques dans les médias. Ce qui avait fait de Sonko un intouchable. Mais ce mythe commence à s’effondrer. D’abord les insultes sur internet on finit par faire de Sonko un leader anti-confrérique. Une occasion saisie par le pouvoir pour sortir les gros moyens pour les réduire au silence. Le régime a fait en sorte que toutes les personnes capables de galvaniser les jeunes soient mises au trou.

Abdou Karim Guèye, Nitt Doff et l’insulteur public numéro un, Assane Diouf, constituaient la ligne de défense du leader de Pastef sur les réseaux sociaux. Ils savaient trouver la bonne formule pour tenir le haut du pavé sur les RS. Leurs appels étaient suivis par tous les patriotes. Hannibal Djim permettait au parti de lever les fonds dont le parti avait besoin. Suffisant pour que Macky active son appareil de démolition. Ce trio virtuel est actuellement en prison. Outhmane Diagne est le quatrième larron de quarté gagnant de Sonko. Mais l’administrateur de la mafia Kacc Kacci a pris la décision d’être en cavale. Ce qui réduit son audience sur Facebook. Par conséquent, il ne sert pas grand-chose à Sonko.

Depuis qu’il a divulgué des photos nues supposées appartenir au leader de Pastef, Mollah Morgun a disparu des radars. Le rappeur défenseur de Sonko ne vaut plus un kopeck au sein des patriotes. Ses lives ont perdu leur audience. Sa parole ne vaut plus grand-chose. Ousmane Tounkara, quant à lui, a montré qu’il n’est qu’une grande gueule cachée derrière son écran pour pousser les jeunes à la mort. Cheikh Bara Ndiaye est sous le coup d’une plainte de Adji Sarr. Et Dame Mbodji est sous silence depuis que son véhicule a été attaqué. Tout le monde a vu son dernier sprint lors de la manifestation de Yewwi Askan Wi

Pour mieux isoler Sonko, ces défenseurs au niveau des médias sont sous le radar de Macky. D’ailleurs, c’est ce qui avait envoyé Pape Alé Niang, fervent défenseur du leader de Pastef, en prison. Grâce aux acteurs de la presse, il a recouvré sa liberté. Placé sous contrôle judiciaire, il ne peut plus s’aventurer sur les terrains glissants pour défendre son mentor. Le confrère ne s’aventure plus à développer certains dossiers. Mais il semble avoir repris du service. Dernièrement, il avait voulu donner la parole à un chef rebelle. Il a fallu que ses avocats le remettent sur les rails.

Cette situation place Ousmane Sonko dans une très mauvaise position. Coupé de son état-major, il n’a plus ce qu’il faut pour faire face à la machine politique Benno Bokk Yakaar. Pour ne rien arranger, on cherche à l’abattre au sein de l’opposition. Tous veulent l’effacer de la course présidentielle. Sa présence en 2024 va chambouler le plan de nombreux candidats. Traqué de tout bord, Sonko ne peut que se murer dans le silence. Mais il n’est pas connu pour se taire, les sénégalais ne seront pas surpris d’une nouvelle sortie fracassante du PROS (Président Ousmane Sonko).

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru