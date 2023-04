Voici le sale coup de Idy à Macky…Le prési ne verra rien du tout

Idrissa Seck dit « Idy-Kirikou-Seck » est un personnage politique sinistre qui n’hésite pas à poignarder ses bienfaiteurs. Les deux présidents, Abdoulaye Wade et son successeur Macky Sall, en ont fait les frais. A Wade, il a pris tout son « fric ». Et à Macky il s’apprête à lui ravir son fauteuil sous ses yeux. Au moment où Macky joue franc-jeu avec celui qu’il a tiré du trou, ce dernier lui envoie des salves non conventionnelles. Idy vient de lancer une initiative qui risque d’aveugler Macky Sall et de le réduire à sa plus simple expression. Xibaaru vous dévoile le dernier sale coup de Idy à Macky Sall…

Idrissa Seck dit Idy-Kirikou-Seck s’est déjà donné une stature présidentielle. C’est le vizir qui veut être roi et qui met les bâtons dans les roues de son chef. Idy vient de s’attacher les services d’un grand cabinet international de communication et de marketing pour vendre son image à travers le Sénégal. Ce même cabinet, en toute discrétion, vient de lancer un sondage sur un échantillon de plus de 2500 personnes à travers le Sénégal pour évaluer la popularité de Idrissa face à Macky Sall et à Ousmane Sonko.

Ce qui veut dire que Idrissa Seck prépare sa sortie de la mouvance présidentielle. C’est la première fois depuis 2007 que Idrissa Seck injecte autant d’argent dans une course à la présidentielle. En 2012 il était avec la coalition Benno et en 2019, c’est la coalition Idy 2019 qui avait porté sa candidature. Mais il n’avait pas mis trop de moyens car il préssentait la victoire de Macky. Mais en 2024, il élimine la candidature de Macky Sall et se dit qu’il a une chance face à la coalition Yewwi. Donc il sort les milliards. Mais d’où vient l’argent de celui qui était fauché au lendemain de la présidentielle 2019 ?

De toutes les façons, Idrissa Seck aura beau faire, aura beau tenter, mais comment parviendra-t-il à convaincre les Sénégalais qu’il est blanc comme neige pour obtenir leurs votes en 2024 ? En vérité, malgré les services du cabinet de communication et de marketing qu’il s’est attaché, Idrissa Seck ne pourra faire bonne figure, s’il présente sa candidature en 2024. Les Sénégalais lui ont définitivement tourné le dos, du fait de sa tortuosité.

Idrissa Seck joue. Me Abdoulaye Wade lui avait accordé toute sa confiance. Alors que Me Abdoulaye Wade n’était pas encore Président de la République, Idrissa Seck avait manœuvré pour pousser Me Ousmane Ngom à se rebeller et à créer lui-même les conditions de son exclusion du Parti démocratique sénégalais (PDS). Idrissa Seck avait manigancé tout ce plan pour faire le ménage autour de Me Abdoulaye Wade afin qu’il soit son second au PDS.

Dans son plan, ceci ne s’arrêtait pas seulement à cette phase. Puisque la phase suivante était qu’il place tous ses hommes à la tête des postes stratégiques du PDS, afin de pousser Me Abdoulaye vers la sortie. Idrissa Seck (Idy) avait fait tout son calcul, sauf qu’il n’avait jamais pris en compte que Me Abdoulaye Wade qu’il voulait vraiment pousser vers la sortie du PDS afin qu’il puisse être à la tête de ce parti, allait être porté au pouvoir. C’était en 2000.

Son plan ayant échoué lamentablement, Idy a voulu continuer à tisser sa toile, une fois au pouvoir grâce à son poste de numéro 2 du PDS et celui de directeur de cabinet du Chef de l’Etat. Idrissa Seck s’est mis à éloigner Me Abdoulaye Wade de tous ses collaborateurs, pour placer ses propres pions. Mais, il finira par se mordre les doigts. Idrissa Seck sera poursuivi dans des affaires de détournement. Après avoir été mis en prison, il finira par négocier avec Me Abdoulaye Wade pour sortir de prison.

Entre lui et Me Abdoulaye Wade, Idrissa Seck a toujours soufflé le chaud et le froid jusqu’au moment où il est retourné au PDS qu’il a par la suite quitté définitivement car l’ancien Président de la République avait choisi de faire de son fils, son dauphin. Aujourd’hui avec Macky Sall, Idrissa Seck joue encore. Contre toute attente, il a rallié le camp présidentiel alors qu’il était sorti second à l’issue de l’élection présidentielle de 2019.

D’aucuns diront qu’il a rallié le camp présidentiel pour se refaire une santé financière. Il était présenté comme étant quelqu’un qui s’était ruiné. Son entrisme dans le camp présidentiel, c’était pour se refaire une santé financière en vue de l’élection présidentielle de 2024. Même pour avoir de l’argent, il faut qu’Idrissa Seck l’obtienne auprès de Macky Sall qu’il compte ensuite rouler. Décidément Kirikou Seck ne se fixe aucune limite.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn